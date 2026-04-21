Gabon : AGL réalise une opération hors normes de déchargement et de transport d’un four à ciment

Ecouter l'article

C’est par le biais d’un communiqué daté de ce 21 avril 2026 que AGL Gabon a annoncé avoir mené avec succès le déchargement et le transport d’un four à ciment monumental, destiné à l’extension de l’usine d’un acteur industriel majeur du pays. Ce succès ne marque pas seulement une étape technique, mais symbolise l’émergence d’une expertise locale de pointe en Afrique centrale.

Le défi était de taille : transporter une pièce unique pesant 132 tonnes et affichant des dimensions vertigineuses (16,07 m de long, 5,22 m de large et 5,30 m de hauteur). Face à ce « colis hors gabarit », l’improvisation n’avait pas sa place. Une préparation rigoureuse et une mobilisation technique de haut vol ont été nécessaires pour garantir la sécurité du matériel et des infrastructures routières.

Pour réussir ce pari, AGL Gabon a déployé son tout nouvel atout : une remorque hors gabarit capable de supporter jusqu’à 199 tonnes. Il s’agit d’un équipement inédit sur le territoire national. Selon Patrick Gerenthon, Directeur Général d’AGL Gabon « cette opération illustre la capacité de nos équipes à relever des défis logistiques complexes et à mobiliser des solutions techniques adaptées aux besoins de nos clients. »

Investir dans l’avenir et le capital humain

L’acquisition de ce matériel lourd s’inscrit dans une stratégie de souveraineté logistique. En dotant le pays d’outils performants, AGL Gabon réduit la dépendance aux expertises étrangères pour les grands chantiers industriels. Mais l’équipement n’est rien sans l’humain. L’entreprise mise parallèlement sur des programmes de formation spécifiques pour structurer une véritable filière gabonaise de la manutention lourde.

« L’acquisition de cette remorque hors gabarit constitue une avancée majeure pour AGL Gabon et reflète notre volonté d’investir durablement dans des équipements performants tout en développant les compétences locales », précise Patrick Gerenthon.

Le Gabon, futur hub de la zone CEMAC

L’ambition affichée est claire : faire du Gabon le point d’ancrage logistique de l’Afrique centrale. En maîtrisant le transport de colis à forte valeur ajoutée, l’entreprise entend servir les projets de la zone CEMAC.

L’objectif final, comme le souligne la direction, est de bâtir une « expertise gabonaise reconnue dans la gestion et la manutention de colis lourds », transformant chaque défi technique en un moteur de croissance pour l’économie nationale.