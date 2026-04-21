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Libreville : la Mairie en guerre contre les commerces anarchiques

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 21 avril 2026 à 13h32min
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Les agents de la Direction générale des affaires économiques sur le terrain © D.R.
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Malgré les mesures déjà mises en place,le commerce anarchique continue de représenter un véritable défi pour la municipalité. Face à cette situation, la Direction générale des affaires économiques (DGAE) a décidé de renforcer ce jeudi 16 avril 2026,  la présence de ses équipes sur le terrain afin de faire respecter la réglementation. Il s’agit notamment des installations informelles, qui envahissent les trottoirs et encombrent l’espace public, perturbent la circulation et dégradent la qualité de vie des habitants. 

La Mairie de Libreville affirme sa volonté d’instaurer un cadre urbain harmonieux et sécurisé pour tous.Pour atteindre cet objectif, la DGAE a déployé des brigades mobiles chargées de contrôler les zones les plus touchées. Leur mission consiste à identifier les commerçants installés sans autorisation, à leur rappeler leurs obligations légales et, si nécessaire, à appliquer des mesures correctives. Ces interventions visent non seulement à sécuriser l’espace public, mais également à garantir un environnement commercial structuré et respectueux des normes, favorisant ainsi un cadre de vie plus agréable pour les habitants de Libreville.

Des descentes renforcées pour un Libreville ordonné

De ce fait,les brigades ont intensifié leurs opérations dans plusieurs quartiers stratégiques de la capitale. Sous la supervision directe de la Coordonnatrice générale, Harmelia Nzang Ngoua, les agents ont rencontré des résistances de certains commerçants, mais ont maintenu leur mission avec rigueur et professionnalisme. Cette initiative vise à  réduire l’anarchie commerciale, améliorer le cadre de vie des populations et soutenir le développement d’activités économiques légales et encadrées. Ces descentes constituent également un signal fort envoyé à l’ensemble des opérateurs économiques sur l’importance du respect des règles et de la collaboration avec les autorités municipales.

La mairie réaffirme sa détermination à poursuivre ces opérations et appelle tous les acteurs économiques à adopter des pratiques conformes aux normes en vigueur. La réussite de cette initiative repose sur la responsabilité collective et le respect des lois, conditions indispensables pour inscrire Libreville dans une dynamique durable d’ordre et de modernité. En combinant contrôle rigoureux, sensibilisation et application stricte de la réglementation, la municipalité entend transformer l’espace urbain en un lieu sécurisé, organisé et attractif, au bénéfice de tous les habitants et visiteurs de la capitale.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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