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Japon : Tokyo lève ses restrictions à l’exportation d’armes

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 21 avril 2026 à 18h38min
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La Première ministre japonaise, Sanae Takaichi © D.R.
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Le Japon a décidé de lever, mardi 21 avril 2026, les dernières restrictions encadrant l’exportation d’armements, marquant une rupture historique avec sa doctrine pacifiste héritée de l’après-guerre. Une évolution stratégique qui ouvre de nouvelles perspectives économiques, tout en suscitant de vives inquiétudes au sein de l’opinion publique et sur la scène internationale.

Selon une dépêche de l’Agence France-Presse du 21 avril 2026, cette réforme « ouvre la voie à la vente d’armes létales par ce pays à la constitution pacifiste depuis la Deuxième guerre mondiale ». Une décision majeure qui repositionne l’archipel sur le marché mondial de l’industrie de défense.

Une rupture assumée avec la doctrine pacifiste

Ce changement marque « l’abandon de la politique d’autolimitation des exportations d’armes » instaurée depuis plusieurs décennies. Désormais, comme l’a indiqué le porte-parole du gouvernement japonais, « il est possible, en principe, d’autoriser le transfert d’équipements de défense, y compris tous les produits finis », rapporte l’AFP.

Validée par le gouvernement et le Conseil de sécurité nationale, cette réforme s’inscrit dans une stratégie portée par la Première ministre Sanae Takaichi, qui voit dans cette évolution un double levier. D’une part, renforcer les capacités de défense du Japon dans un environnement régional tendu ; d’autre part, stimuler une industrie de défense appelée à devenir un moteur économique.

Cette décision s’inscrit dans un processus progressif engagé depuis 2014, où Tokyo avait déjà autorisé l’exportation de certains équipements non létaux, notamment dans les domaines du transport ou du déminage.

Entre enjeux géopolitiques et contestation interne

Sur le plan stratégique, les autorités japonaises justifient cette évolution par la nécessité de s’intégrer davantage aux chaînes d’approvisionnement internationales et de renforcer les alliances. « Aucun pays ne peut préserver sa paix et sa sécurité par ses seules forces », a affirmé Sanae Takaichi, citée par l’AFP.

Cette orientation intervient dans un contexte marqué par la montée en puissance militaire de la Chine et les tensions persistantes avec la Corée du Nord. Pékin a d’ailleurs exprimé son inquiétude face à ce qu’elle qualifie de « militarisation inconsidérée » du Japon.

Cependant, cette réforme divise profondément l’opinion publique japonaise. Selon l’AFP, « 53% des Japonais s’opposaient au changement », illustrant un attachement persistant au pacifisme. Des voix critiques dénoncent « un tournant historique », à l’image de l’activiste Koji Sugihara, qui redoute que « des produits fabriqués au Japon soient utilisés pour tuer des personnes ».

Une nouvelle place sur le marché mondial de l’armement

Avec cette décision, le Japon confirme son ambition de jouer un rôle accru dans l’industrie mondiale de défense, où plusieurs de ses groupes industriels figurent déjà parmi les leaders. Cette évolution intervient alors que les flux mondiaux d’armement ont fortement augmenté ces dernières années, notamment en Europe.

Tout en tentant de rassurer, la Première ministre a assuré que « l’attachement […] aux principes fondamentaux […] en tant que nation pacifiste demeure absolument inchangé », promettant des « examens au cas par cas rigoureux ». Reste que cette inflexion stratégique pourrait durablement redéfinir la place du Japon sur l’échiquier géopolitique mondial, entre impératifs sécuritaires, ambitions économiques et héritage pacifiste.

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Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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