Gabon : VAALCO Energy annonce des résultats prometteur sur le champ d’Etame

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La compagnie pétrolière américaine VAALCO Energy a annoncé ce mardi 21 avril 2026 des résultats opérationnels dépassant les attentes initiales sur son segment offshore. Au cœur de ce succès : la mise en production du puits de développement Etame 14H, qui marque une étape majeure dans la stratégie de croissance de l’opérateur pour l’année 2026.

Le puits Etame 14H, situé dans une zone hautement stratégique, a révélé un potentiel géologique exceptionnel. Selon les relevés techniques communiqués par l’entreprise, le forage a traversé 325 mètres de zone productive nette au sein des sables Gamba. Ces réservoirs de « haute qualité » affichent des caractéristiques pétrophysiques bien supérieures aux modélisations préalables.

L’impact sur les volumes est immédiat et significatif. Le débit initial a été mesuré à environ 4 850 barils de pétrole brut par jour, ce qui représente un apport net de 2 850 barils pour VAALCO. Cette réussite technique valide la pertinence des investissements technologiques consentis par la compagnie au large des côtes gabonaises.

Une stratégie d’optimisation en marche

Loin de se reposer sur ces acquis, VAALCO Energy maintient une cadence soutenue. La plateforme de forage a déjà été mobilisée vers le site d’Ebouri pour l’ouverture du puits EEBOM-5H. Ce nouveau projet illustre l’agilité de l’opérateur : il s’agit d’exploiter une nouvelle zone via une déviation (sidetrack) d’un ancien puits abandonné. Cette approche permet de maximiser la récupération des ressources tout en optimisant les coûts opérationnels.

2026 : L’année de la rentabilité

Le directeur général de Vaalco, George Maxwell, ne cache pas son enthousiasme face à cette dynamique. « Nous sommes à un tournant décisif. Notre campagne de forage continue de donner des résultats positifs et nous sommes convaincus que la suite sera tout aussi fructueuse. L’année 2026 sera très profitable », a-t-il affirmé.

Présente également en Égypte, en Côte d’Ivoire ou encore au Nigeria, la compagnie réaffirme que le Gabon demeure le pilier central de son dispositif. En s’appuyant sur un financement organique, Vaalco entend transformer ces succès techniques en valeurs durables pour ses actionnaires. Si la tendance se confirme sur le site d’Ebouri, 2026 pourrait effectivement marquer un record de performance pour le groupe au Moyen-Orient et en Afrique.