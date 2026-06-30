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Gabon : Oligui Nguema ordonne un approvisionnement régulier du territoire en médicaments

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 30 juin 2026 à 14h29min
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Face aux ruptures de stocks de médicaments qui paralysent les dispensaires, les centres médicaux et les hôpitaux du pays, le président de la  République a décidé de prendre le problème à bras-le-corps. Ce lundi 30 juin 2026, Brice Clotaire Oligui Nguema a convoqué au Palais Rénovation la ministre de la Santé, Elza Nkana Ayo-Bivigou, ainsi que les dirigeants de l’Office pharmaceutique national (OPN). Objectif : mettre un terme définitif aux pénuries qui asphyxient les structures sanitaires nationales.

Le Chef de l’État n’a pas caché son agacement face à cette situation précaire qui fragilise les ménages. Selon un communiqué de la présidence, Brice Clotaire Oligui Nguema a fermement instruit le ministère de tutelle et l’OPN de déployer des solutions immédiates. Il ne s’agit plus de colmater les brèches, mais bien de garantir un approvisionnement fluide et régulier sur l’ensemble du territoire, de Libreville jusqu’aux localités les plus reculées de l’intérieur du pays.

Pour y parvenir, le président exige une refonte des mécanismes de distribution actuels. L’accent devra être mis sur l’anticipation grâce à la mise en place de dispositifs de veille performants, capables de prévenir les pénuries avant qu’elles ne surviennent.

La digitalisation comme arme anti-pénurie

Au-delà de la réponse logistique d’urgence, le pouvoir de la Transition mise sur une transformation structurelle profonde. Pour moderniser un système de santé à bout de souffle, le Gabon parie désormais sur le numérique. Le communiqué présidentiel précise que la réforme de digitalisation est d’ores et déjà en marche, matérialisée par l’interconnexion des principaux centres hospitaliers du Grand Libreville et des régions.

En interconnectant les établissements, le gouvernement souhaite optimiser la traçabilité des produits pharmaceutiques. Cette transition technologique majeure permettra non seulement une meilleure coordination des soins et un partage sécurisé des données médicales, mais elle fluidifiera surtout la gestion des stocks de médicaments en temps réel.

À travers ces directives, Brice Clotaire Oligui Nguema réaffirme son ambition : offrir à chaque citoyen gabonais un accès durable à des soins dignes et de qualité. Reste désormais à voir à quelle vitesse l’OPN et le ministère de la Santé traduiront ces exigences présidentielles sur le terrain.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 30 juin 2026 à 14h29min
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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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