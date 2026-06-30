France : les étudiants extra-européens non boursiers privés d’APL dès le 1er juillet 2026

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Dès le 1er juillet 2026, les étudiants étrangers originaires de pays hors de l’Union européenne et non boursiers ne pourront plus percevoir les Aides Personnalisées au Logement (APL). Inscrite dans la loi de finances 2026 et validée en février dernier par le Conseil constitutionnel, cette mesure controversée s’applique dans un contexte de forte pression sur les finances publiques et de durcissement du débat sur l’immigration.

Le compte à rebours est lancé pour des milliers de jeunes internationaux. Révélée par TF1 ce 29 juin, l’application de la réforme est désormais imminente. Jusqu’à présent, les étudiants extra-européens accédaient aux allocations logement au même titre que les nationaux pour amortir le coût de la vie. Désormais, la règle se durcit drastiquement : seuls les étudiants étrangers bénéficiant d’une bourse sur critères sociaux conserveront ce droit.

Emploi et apprentissage : les exceptions à la règle

Le texte prévoit néanmoins quelques soupapes de sécurité. Les étudiants engagés dans un cursus en apprentissage ou en alternance resteront éligibles au dispositif. De même, ceux qui exercent une activité professionnelle en parallèle de leurs études ne seront pas impactés.

Selon les précisions du ministère du Logement, le seuil d’activité requis reste minimal : travailler ne serait-ce qu’une heure par semaine suffira à préserver l’aide. Un véritable défi logistique attend désormais la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), qui va devoir adapter ses systèmes informatiques en urgence pour contrôler les contrats de travail et la situation réelle de chaque demandeur.

Une précarité étudiante exacerbée

Cette restriction suscite une levée de boucliers immédiate chez les syndicats étudiants et les associations de défense des droits des étrangers. Les opposants à la réforme dénoncent une mesure discriminatoire qui va aggraver la paupérisation de jeunes déjà confrontés à des frais de scolarité majorés.

En privant ce public d’un soutien financier crucial, la réforme risque de saturer un peu plus le marché locatif des grandes métropoles, où la crise du logement fait rage. À l’aube de la rentrée universitaire, l’équilibre budgétaire de milliers d’étudiants internationaux vacille, redessinant les contours de l’attractivité universitaire française.

Heldy Oyono, Journaliste stagiaire