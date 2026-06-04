Gabon : Oligui Nguema fixe les objectifs de performance à la nouvelle direction des Impôts

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Ce mercredi 3 juin 2026, le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé une audience à la nouvelle Directrice Générale des Impôts, Edith Laure Mbiguidi Oyaya. Cette dernière était accompagnée de l’ensemble des responsables fraîchement promus au sein de son administration, ainsi que de Thierry Minko, Ministre de l’Économie, des Finances, de la dette et des participations, chargé de la lutte contre la vie chère.

Cette première prise de contact a permis à la nouvelle Directrice Générale d’exprimer sa gratitude au Chef de l’État pour sa nomination. Surtout, Edith Laure Mbiguidi Oyaya a profité de cette tribune pour décliner les grandes orientations de sa feuille de route.

Sa stratégie repose sur un triptyque clair : moderniser les structures, élargir l’assiette fiscale et optimiser le recouvrement des taxes. L’administration fiscale entend également muscler ses mécanismes de contrôle et de suivi des contribuables, en s’appuyant sur des valeurs de rigueur, d’intégrité et de professionnalisme.

La digitalisation comme arme absolue contre la fraude

Face à ces ambitions, le Président Brice Clotaire Oligui Nguema a rappelé le rôle crucial de la Direction générale des Impôts (DGI) dans la transformation économique du Gabon. Pour le Chef de l’État, la mobilisation des recettes intérieures constitue le carburant indispensable au financement des infrastructures et à l’amélioration des services publics.

Afin de concrétiser ces objectifs, le Président a insisté sur l’urgence de déployer un système de digitalisation totalement intégré. Ce grand virage numérique doit impérativement simplifier les démarches des usagers, renforcer la traçabilité des opérations financières et barrer définitivement la route à la fraude fiscale.

Un appel ferme à l’exemplarité et aux résultats

En conclusion, le numéro un gabonais a exhorté les nouveaux dirigeants à rompre avec les vieilles pratiques en cultivant l’esprit d’équipe, la discipline et la transparence. Plaçant la culture de la performance au cœur de son action, le pouvoir attend désormais de la DGI qu’elle devienne le levier majeur du redressement des finances publiques du pays.