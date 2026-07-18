IDE :  plus de 216 milliards de FCFA d’investissements étrangers captés par le Gabon en 2025

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Le Gabon consolide sa position parmi les économies les plus attractives de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) en matière d’investissements directs étrangers (IDE). Selon le World Investment Report 2026 de la CNUCED, le pays a enregistré des entrées d’IDE de 379 millions de dollars en 2025, soit 216 milliards de Fcfa contre 310 millions de dollars en 2024, confirmant un rebond après plusieurs années marquées par une forte volatilité des flux. Cette progression intervient dans un contexte mondial où les investissements internationaux demeurent concentrés sur un nombre limité de pays et de secteurs stratégiques, notamment les infrastructures numériques, les minerais critiques et l’énergie.

Le stock d’IDE au Gabon atteint désormais 19,24 milliards de dollars, contre 18,89 milliards un an plus tôt, illustrant la confiance maintenue des investisseurs internationaux. Les sorties d’IDE demeurent quant à elles limitées, à 56 millions de dollars, ce qui traduit un profil d’économie davantage réceptrice qu’exportatrice de capitaux. Cette dynamique confirme le rôle du Gabon comme principal pôle d’accueil des investissements internationaux en Afrique centrale, grâce notamment à ses ressources naturelles, à ses infrastructures et aux réformes engagées pour améliorer le climat des affaires.

Une diversification économique nécessaire

Le rapport souligne toutefois que l’Afrique reste confrontée à une forte concentration des investissements sur quelques économies et quelques secteurs. La CNUCED rappelle que les perspectives demeurent fragiles en raison des tensions géopolitiques, de l’incertitude commerciale et du ralentissement des grands projets d’infrastructures. En Afrique, la baisse des opérations de financement de projets et la concentration des flux dans un nombre restreint de pays traduit la nécessité d’élargir les bases de l’attractivité économique.

Le Gabon devra capitaliser sur sa position de locomotive de la CEMAC pour attirer davantage d’investissements dans les secteurs à forte valeur ajoutée, notamment la transformation locale des matières premières, l’industrie, l’économie numérique et les énergies renouvelables. Dans un environnement international marqué par une compétition accrue entre les territoires d’accueil des capitaux, la capacité du Gabon à poursuivre les réformes structurelles et à renforcer l’intégration économique régionale sera déterminante pour préserver son avance et contribuer à faire de la CEMAC une destination plus compétitive pour les investisseurs internationaux.