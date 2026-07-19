Lébamba : comment Olam Palm Gabon mise sur la science et les drones pour une agriculture plus durable

Ecouter l'article

À Lébamba, chef-lieu du département de la Louetsi-Wano, dans la province de la Ngounié, Olam Palm Gabon place la recherche scientifique et l’innovation technologique au cœur de son modèle agricole. Grâce à un Centre d’Excellence unique dans la sous-région et à l’utilisation de drones de dernière génération, l’entreprise développe une agriculture de précision conciliant performance, préservation des ressources naturelles et protection de la biodiversité.

À Lébamba, la modernisation de l’agriculture passe désormais par les laboratoires et les nouvelles technologies. Olam Palm Gabon y a développé un Centre d’Excellence qui constitue aujourd’hui un véritable outil d’aide à la décision pour la gestion de ses plantations de palmier à huile.

Chaque jour, les équipes scientifiques y réalisent des analyses approfondies des feuilles, des sols, des eaux, des engrais ainsi que des régimes de palme. Ces données permettent d’ajuster avec précision les pratiques agronomiques afin d’améliorer durablement les rendements tout en limitant l’impact sur les ressources naturelles.

La science au service d’une agriculture de précision

Cette démarche traduit la volonté d’Olam Palm Gabon d’inscrire son développement dans une logique d’agriculture de précision, où chaque décision repose sur des données scientifiques plutôt que sur des estimations.

L’objectif est double : accroître la performance des plantations tout en garantissant une gestion plus durable des sols, de l’eau et des intrants agricoles. Une approche qui répond aux nouveaux défis auxquels est confrontée l’agriculture moderne, notamment en matière de productivité, de résilience et de préservation de l’environnement. Au-delà des analyses réalisées en laboratoire, l’entreprise déploie également des outils numériques destinés à renforcer le suivi des plantations.

Les drones, nouveaux alliés de la performance et de la biodiversité

Sur le terrain, les drones occupent désormais une place centrale dans le dispositif technique d’Olam Palm Gabon. Équipés de technologies de pointe, ils permettent de cartographier les plantations, de suivre l’évolution des parcelles, d’optimiser certaines infrastructures agricoles et d’identifier plus rapidement d’éventuelles anomalies sanitaires. Ces équipements contribuent ainsi à améliorer la réactivité des équipes et à renforcer la qualité du suivi agronomique.

Les drones jouent également un rôle stratégique dans la cohabitation entre les activités agricoles et la faune sauvage. Grâce à leurs caméras thermiques, ils permettent notamment de détecter la présence d’éléphants à proximité des plantations et d’anticiper certaines situations à risque, favorisant ainsi la mise en œuvre de mesures de prévention adaptées.

Une innovation portée avant tout par les femmes et les hommes de l’entreprise

Si les technologies occupent une place croissante dans les pratiques agricoles, Olam Palm Gabon rappelle que l’innovation ne se résume pas aux seuls équipements. Elle repose également sur les compétences, l’expertise et l’engagement quotidien des femmes et des hommes qui assurent le fonctionnement du Centre d’Excellence comme celui des plantations.

En combinant recherche scientifique, outils numériques et savoir-faire humain, l’entreprise affirme son ambition de développer une agriculture moderne, performante et responsable, capable de répondre aux enjeux économiques tout en conciliant productivité, protection de l’environnement et préservation de la biodiversité dans la province de la Ngounié.