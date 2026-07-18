Foncier : Ella Nguema réclame un cadre juridique protégeant les droits des autochtones 

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La question foncière s’impose aujourd’hui comme l’un des principaux défis du développement au Gabon. Pour Gérard Ella Nguema, président du Front patriotique gabonais (FPG), qui a récemment fait une sortie politique, la modernisation du pays ne saurait se faire au détriment des droits des communautés historiquement établies sur leurs terres. Dans une adresse citoyenne au président de la République, il plaide pour une réforme capable de concilier les impératifs de croissance économique, l’attractivité des investissements et la protection du patrimoine foncier national. À ses yeux, la terre ne représente pas uniquement un actif économique, mais constitue également un héritage culturel, identitaire et historique qu’il convient de préserver pour les générations futures. Cette réflexion intervient dans un contexte où les mutations de l’occupation des terres suscitent de nombreuses interrogations au sein des populations, notamment dans la province de l’Estuaire, confrontées à la pression foncière et à l’évolution des projets d’aménagement.

Pour Ella Nguema, la réponse passe par l’adoption d’un dispositif juridique garantissant les droits des populations autochtones. « Il apparaît dès lors opportun d’engager une réflexion nationale, inclusive et apaisée sur les mécanismes permettant de mieux concilier les impératifs du développement, les investissements nécessaires à la croissance économique et la protection des droits fonciers des communautés concernées », affirme-t-il. Il propose ainsi qu’un large débat national soit engagé afin de mettre en place « un cadre juridique consacré à la reconnaissance et à la protection des droits des populations autochtones », estimant que cette démarche renforcerait la cohésion sociale, la sécurité juridique et la souveraineté nationale. Se présentant comme un soutien du président de la République, Gérard Ella Nguema précise toutefois qu’il s’agit d’un soutien « franc et sincère », qui impose de dire la vérité lorsqu’elle s’avère nécessaire dans l’intérêt supérieur de la Nation.

Un développement centré sur le bien-être des Gabonais

Gérard Ella Nguema rappelle que le développement ne peut être réduit aux seuls indicateurs économiques « Le développement économique ne peut être considéré comme une réussite s’il ne se traduit pas par une amélioration tangible des conditions de vie des populations », soutient-il. Il appelle à une politique sociale plus ambitieuse, fondée sur la création d’emplois, le renforcement du pouvoir d’achat, un accès équitable aux services publics, ainsi qu’une meilleure protection des catégories les plus vulnérables. Pour lui, la justice sociale passe également par une administration fondée sur le mérite, la transparence des recrutements et la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes afin que chaque Gabonais puisse bénéficier des opportunités offertes par la République.

Dans cette logique, Ella Nguema estime que les richesses nationales doivent produire des effets concrets sur le quotidien des citoyens. Il appelle à une gouvernance plus transparente, à une meilleure valorisation des ressources naturelles et à une gestion responsable du foncier afin que les projets de développement profitent réellement aux communautés locales. Il insiste également sur la nécessité de renforcer les politiques publiques dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’accès à l’eau potable, à l’électricité et à la protection sociale. Pour le président du FPG, le véritable développement se mesure à la capacité de l’État à garantir la dignité, la sécurité et le bien-être des Gabonais, tout en protégeant les droits fonciers des populations autochtones, considérés comme un pilier essentiel de la souveraineté et de la stabilité du pays.