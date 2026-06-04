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Gabon : Nicolas James Loaye nommé Directeur Général de Nestlé 

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 4 juin 2026 à 11h34min
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Nicolas James Loaye, nouveau directeur général de Nestlé Gabon © D.R.
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Nicolas James Loaye, actuellement Nestlé Professional Business Manager pour  la région Afrique centrale et de l’Ouest (CWAR), a été nommé Directeur Général de Nestlé Gabon, en remplacement  de Danièle AWAKA qui a pris de nouvelles fonctions au sein de Nestlé. 

Professionnel expérimenté ayant évolué dans plusieurs marchés de la région Afrique Centrale & Ouest chez Nestlé,  M. Loaye apporte une solide expertise en développement commercial, en excellence opérationnelle et en  management d’équipes. Dans son nouveau rôle, il dirigera les affaires de l’entreprise au Gabon ainsi que celles des  pays satellites de la République du Congo et la Guinée équatoriale. 

« Je suis honoré de rejoindre Nestlé Gabon. Avec nos équipes et nos partenaires, je suis déterminé à renforcer ce  qui nous unit : la passion du travail bien fait et l’engagement à servir toujours mieux nos consommateurs, à travers  l’ensemble de nos marchés. Ensemble, nous continuerons à créer un impact positif, durable et porteur de valeur  pour les communautés que nous servons. », a déclaré M. Loaye à propos de sa nomination. 

M. Loaye a rejoint Nestlé Professional en 2014 en tant que Street Beverages Channel Specialist. Ses performances  constantes lui ont permis d’assumer successivement la responsabilité complète de Nestlé Professional Manager en  Côte d’Ivoire, puis dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, avant sa nomination en 2023 comme Nestlé  Professional Business Manager pour la région Afrique Centrale et de l’Ouest. 

Reconnu pour sa capacité à renforcer la collaboration, à soutenir une croissance durable et à développer les talents,  il apporte un leadership solide et une expertise opérationnelle qui contribueront à renforcer la performance et la  création de valeur pour Nestlé Gabon. 

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