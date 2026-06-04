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Etats-Unis : vers la réduction des services consulaires en Afrique

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 4 juin 2026 à 7h42min
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Les voyageurs africains souhaitant se rendre aux États-Unis pourraient bientôt faire face à une organisation consulaire bien plus restrictive. Selon une note interne relayée par l’Associated Press, le Département d’État américain prévoit de réduire fortement le nombre d’ambassades et de consulats habilités à traiter les demandes de visa sur le continent.

Concrètement, les quelque 50 postes actuellement concernés seraient ramenés à 20 pôles consulaires dans les prochaines semaines, avec une mise en œuvre attendue au mois de juin. Cette réorganisation, encore non confirmée publiquement dans le détail par Washington, s’inscrirait dans une logique d’ajustement des ressources diplomatiques aux priorités américaines. Si elle est appliquée, elle pourrait modifier en profondeur le parcours des demandeurs de visa, notamment pour les rendez-vous, les entretiens consulaires et le dépôt des dossiers. 

L’étau se resserre autour de 20 pôles 

La liste évoquée par la note interne inclurait notamment Abidjan, Accra, Addis-Abeba, Le Cap, Johannesburg, Dakar, Dar es-Salaam, Djibouti, Kampala, Kigali, Kinshasa, Lagos, Lomé, Luanda, Malabo, Monrovia, Nairobi, Port-Louis, Praia et Yaoundé. Dans les pays non retenus, les sections consulaires resteraient ouvertes, mais leurs missions seraient limitées à certains services, comme les renouvellements de passeport pour les citoyens américains, les urgences consulaires ou quelques dossiers particuliers. Le traitement courant des visas d’immigrant et de non-immigrant serait, lui, transféré vers les pôles désignés.  

Pour de nombreux demandeurs, les conséquences pourraient être lourdes. hausse des coûts de déplacement, hébergement supplémentaire, délais allongés et complexité administrative accrue. Les étudiants, les voyageurs d’affaires, les familles ou les candidats à l’immigration pourraient devoir se déplacer dans un autre pays avant même de rejoindre les États-Unis. Le Département d’État rappelle d’ailleurs que déposer une demande hors de son pays de résidence peut compliquer l’obtention du visa et que les frais versés ne sont ni remboursables ni transférables. Si cette mesure se confirme, cela marquerait un nouveau durcissement de l’accès aux services consulaires américains sur le soleil africain.

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