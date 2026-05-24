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Gabon : abonnement mensuel, déploiement à l’intérieur du pays, le pari de la Compagnie Nationale de Transport 

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 24 mai 2026 à 10h09min
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Une vue des bus de la Compagnie Nationale de Transport © D.R.
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Invité sur le plateau de la télévision nationale Gabon 1ère, le ministre des Transports, Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, a officialisé un tournant majeur pour la mobilité des Gabonais. Au cœur de ses annonces : la naissance de la Compagnie Nationale de Transport (CNT), issue de la fusion très attendue entre la Sogatra et Trans’Urb. Cette restructuration vise à moderniser un secteur à bout de souffle tout en soulageant le portefeuille des ménages.

Pour donner les moyens de ses ambitions à cette nouvelle entité, l’État n’a pas lésiné sur les investissements. Le ministre a annoncé l’acquisition massive de 142 nouveaux véhicules, comprenant 100 bus de grande capacité (78 places au total), 25 bus plus légers et 17 camions dédiés à la logistique. En intégrant les 89 véhicules déjà opérationnels des anciennes structures, la CNT s’appuie désormais sur une flotte globale de 231 unités.

Afin d’éviter l’écueil des gestions passées, Ulrich Manfoumbi Manfoumbi a insisté sur la rigueur managériale de la CNT, dont le siège est établi sur l’ancien site de la Sogatra. « L’organigramme a été clairement défini », a-t-il martelé, excluant toute redondance de postes. Un Directeur Général unique tiendra désormais fermement les commandes de la mégastructure.

Fin de la gratuité et instauration de tarifs solidaires

Conscient que le transport pouvait engloutir jusqu’au tiers des revenus des travailleurs, le gouvernement s’attaque de front à la vie chère, mais avec réalisme économique. Le ministre a proclamé la fin de la gratuité totale, un système jugé responsable du naufrage financier de Sogatra et Trans’Urb. À la place, la CNT déploie une grille d’abonnements mensuels adaptés à chaque profil : 17 000 FCFA pour le grand public, 5 000 FCFA pour les élèves, 8 000 FCFA pour les étudiants, et un tarif solidaire de 3 000 FCFA pour les retraités et les personnes économiquement faibles. Une formule « famille » est également proposée à 35 000 FCFA pour trois personnes.

Cap sur l’intérieur du pays et diversification

La grande nouveauté réside dans l’expansion du réseau au-delà de Libreville. La CNT desservira l’intérieur du pays, notamment Lambaréné, où le ticket devrait chuter de 7 000 à 5 000 FCFA, Mouila, Tchibanga ou encore Oyem. Pour garantir sa rentabilité, l’entreprise se diversifiera en exploitant des segments VIP, le transport de marchandises et d’hydrocarbures. Ce plan de relance audacieux permet surtout de sécuriser l’avenir et de pérenniser les emplois des 1 307 agents, trop longtemps abonnés aux arriérés de salaires.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 24 mai 2026 à 10h09min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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