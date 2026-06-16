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Gabon : Michaël Cédric Moapa Koho prend les rênes du RDP et promet une renaissance du parti

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 16 juin 2026 à 16h02min
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Une vue du congrès du Rassemblement pour la démocratie et le progrès © D.R.
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Le Rassemblement pour la démocratie et le progrès (RDP) a un nouveau président. Réunis en congrès le 13 juin 2026 à Libreville, les militants de cette formation politique ont porté leur choix sur Michaël Cédric Moapa Koho. Élu à l’issue du 3ᵉ congrès du parti, il succède à Raymond Boutha Walla avec l’ambition affichée de redonner au RDP toute sa place sur l’échiquier politique national.

Le Rassemblement pour la démocratie et le progrès (RDP) ouvre une nouvelle page de son histoire. Réunis à Louis, dans le 1er arrondissement de la commune de Libreville, les congressistes ont désigné Michaël Cédric Moapa Koho comme nouveau président de la formation politique fondée par feu Alexandre Sambat. 

« Redorer le blason du RDP »

Cette élection marque un tournant pour un parti qui entend se repositionner dans le paysage politique gabonais à l’heure de la Ve République et de la recomposition des forces partisanes. Dans son premier discours en qualité de président, Michaël Cédric Moapa Koho a rendu un hommage appuyé à son prédécesseur, Raymond Boutha Walla, ainsi qu’aux membres du directoire sortant pour le travail accompli au cours de leur mandat.

Conscient des défis qui attendent sa formation politique, le nouveau président a placé son mandat sous le signe de la reconstruction et du renouveau. « Nous devons redorer le blason du RDP », a-t-il déclaré devant les militants, estimant que cet objectif ne pourra être atteint qu’à travers une mobilisation collective de l’ensemble des cadres, militants et sympathisants du parti. Pour Michaël Cédric Moapa Koho, la relance du RDP passe avant tout par un travail de terrain, une restructuration des instances du parti et une reconnexion avec les populations.

L’héritage d’Alexandre Sambat comme boussole

Le nouveau président a également tenu à saluer la mémoire du président fondateur du RDP, Alexandre Sambat, dont il considère l’héritage comme un repère pour les générations actuelles de militants. Selon lui, les valeurs portées par le fondateur demeurent plus que jamais d’actualité dans un contexte où les partis politiques sont appelés à se réinventer pour répondre aux aspirations des citoyens.

S’adressant particulièrement à la jeunesse, Michaël Cédric Moapa Koho a lancé un appel à l’engagement et à la participation active à la reconstruction du parti. « Le RDP n’est pas une structure, mais un esprit », a-t-il affirmé avant d’ajouter, dans une formule destinée à galvaniser ses troupes : « La panthère est en vous ».

À travers cette nouvelle direction, le RDP espère retrouver une dynamique politique susceptible de lui permettre de peser davantage dans les débats nationaux. Reste désormais au nouveau président et à son équipe à transformer cette ambition en résultats concrets sur le terrain politique.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 16 juin 2026 à 16h02min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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