Gabon : Vers l’instauration d’un vote obligatoire pour ancrer la démocratie ?

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Face à une abstention électorale qui s’enracine au fil des scrutins, le pouvoir gabonais tente un électrochoc. Lundi 15 juin 2026, devant les deux chambres du Parlement réunies en Congrès, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a jeté un pavé dans la mare en proposant l’ouverture d’une réflexion nationale sur l’instauration du vote obligatoire. C’est une grande première au Gabon : jamais l’idée de contraindre légalement les citoyens à se rendre aux urnes n’avait été évoquée à un si haut niveau de l’État.

Pour le chef de l’État, l’objectif est clair : il s’agit de consolider une démocratie fragilisée par le désintérêt des urnes. « C’est l’occasion de lancer une réflexion sur l’élaboration d’un fichier électoral plus crédible et sur la mise en place de dispositions légales pour lutter contre l’abstention, quitte à rendre le vote obligatoire », a-t-il martelé devant les parlementaires.

Au-delà de la simple participation, le président souhaite s’attaquer aux mauvaises pratiques locales. En invitant les élus à s’inspirer des législations internationales, Brice Clotaire Oligui Nguema a ouvertement ciblé le phénomène des « bœufs votants », ces électeurs transportés en masse pour influencer les scrutins.

Le modèle européen en ligne de mire

Pour concevoir ce nouveau cadre légal, le regard de l’exécutif se tourne vers le Vieux Continent. Le président a notamment cité l’exemple de certains États européens où l’abstentionnisme n’est pas seulement un choix, mais une infraction passible de sanctions administratives.

« Je l’ai vu dans certains États en Europe : celui qui ne va pas voter perd ses allocations sociales. Cela oblige le citoyen à aller voter. Inspirez-vous de ces mêmes lois », a-t-il insisté, prônant une approche rigoureuse pour responsabiliser chaque Gabonais.

Vers un débat de fond national

Dans les pays qui l’appliquent déjà, une telle mesure vise à éradiquer la « démocratie à deux vitesses ». Elle force les responsables politiques à s’adresser à l’ensemble du corps électoral, et non plus uniquement aux franges de la population les plus mobilisées.

En soumettant cette proposition audacieuse au Congrès, Brice Clotaire Oligui Nguema ouvre un débat de fond crucial. Reste désormais à savoir si le Gabon est prêt à franchir le pas de la contrainte pour sceller son avenir démocratique.