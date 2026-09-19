PLF 2027 : le budget prévisionnel arrêté à 6 223 milliards FCFA

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Réuni en Conseil des Ministres le 18 septembre 2026 à Port-Gentil, sous la présidence du chef de l’Etat Brice Clotaire Oligui Nguema, le Gouvernement a adopté le projet de loi de Finances pour l’exercice 2027. Ce nouveau projet de budget qui s’équilibre en recettes et en dépenses à 6 223,1 milliards de FCFA traduit les priorités de l’exécutif pour consolider le cadre macroéconomique et poursuivre les investissements majeurs à travers le pays.

Pour l’année 2027, le projet de budget s’équilibre en recettes et en dépenses à 6 223,1 milliards de FCFA. Ce montant marque une hausse de 727,9 milliards de FCFA par rapport aux 5 495,2 milliards de FCFA arrêtés dans la loi de finances rectificative de 2026.

Cette trajectoire s’appuie sur une prévision de croissance économique fixée à 4,5 %. Selon le communiqué officiel, ce dynamisme sera notamment « porté par une progression de 4,6 % des activités hors pétrole et de 4,1 % du secteur pétrolier ». L’État anticipe également un rebond de la production pétrolière à 11,30 millions de tonnes métriques, ainsi qu’un démarrage stratégique de la production de minerai de fer projeté à 1 500 milliers de tonnes.

Réformes fiscales et maîtrise de la dépense publique

Afin d’atteindre cet équilibre tout en sécurisant la mobilisation des recettes, le projet de loi de finances applique une discipline rigoureuse aux incitations fiscales. L’exécutif a fait le choix d’encadrer plus strictement les exonérations pour préserver les ressources de l’État. Le texte « restreint considérablement l’octroi d’avantages fiscaux et douaniers par l’instauration de minima d’imposition, le contrôle de leur cumul et l’évaluation de leurs contreparties ».

De surcroît, pour soutenir le tissu industriel et réduire le coût des matériaux de construction, le droit d’importation applicable au fer à béton produit localement à Nkok est ramené de 10 % à 2 %.

Sur le plan des dépenses, le budget général est estimé à 3 647,1 milliards de FCFA. Les charges du personnel connaissent une légère hausse pour s’établir à 963,9 milliards de FCFA, une évolution justifiée par la régularisation des situations administratives. Les dépenses d’investissement s’élèvent quant à elles à 1 058,4 milliards de FCFA.

Un socle pour la transformation nationale

Avec l’adoption de cet outil de programmation financière, le Gouvernement vise à mettre en œuvre un programme de réformes structurelles en concertation avec ses partenaires techniques. Comme le souligne le communiqué final du conseil, « le présent projet de budget 2027 formalise les Très Hautes orientations du Président de la République », déclinées dans le projet de société et traduites dans le Plan National de Croissance et de Développement 2026-2030.