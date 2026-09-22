Gabon : les investissements publics reculent de 110,7 milliards de FCFA dans le budget 2027

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Alors que le gouvernement entend accélérer la mise en œuvre du Plan national de croissance et de développement (PNCD) 2026-2030, les dépenses d’investissement prévues dans le projet de loi de finances 2027 s’établiraient à 1 058,4 milliards de FCFA. Le document adopté en Conseil des ministres le 18 septembre 2026 fait état d’une baisse de 110,7 milliards de FCFA sur les projets financés par les recettes budgétaires par rapport au collectif budgétaire 2026. Un arbitrage qui intervient parallèlement à une forte progression des charges financières de la dette.

Le paradoxe mérite attention. Dans ses orientations pour 2027, le gouvernement annonce vouloir accélérer le PNCD 2026-2030 à travers notamment « la poursuite du développement des infrastructures », le renforcement de la transformation locale des ressources naturelles et la préservation des acquis sociaux. Pourtant, le cadrage budgétaire traduit simultanément une contraction des crédits d’investissement financés directement sur les recettes budgétaires.

1 058,4 milliards de FCFA consacrés à l’investissement

Au total, les dépenses d’investissement devraient atteindre 1 058,4 milliards de FCFA en 2027. Sur cette enveloppe, 287,3 milliards proviendraient de financements extérieurs. Le document compare ce montant global aux 1 169,1 milliards de FCFA inscrits dans le collectif budgétaire 2026 et précise une baisse de 110,7 milliards sur les projets financés par les recettes budgétaires.

Cette évolution intervient dans un budget pourtant en forte augmentation. Le projet de loi de finances est équilibré à 6 223,1 milliards de FCFA, contre 5 495,2 milliards dans la LFR 2026, soit 727,9 milliards supplémentaires. L’augmentation de la taille globale du budget ne se traduit donc pas mécaniquement par une progression de l’investissement public.

La dette pèse davantage dans les arbitrages

Dans le même temps, les charges financières de la dette devraient passer de 487,6 milliards de FCFA en 2026 à 667,3 milliards en 2027, soit une augmentation de 179,7 milliards. Les dépenses de personnel atteindraient pour leur part 963,9 milliards, tandis que les biens et services reculeraient de 81,9 milliards pour s’établir à 480,5 milliards de FCFA.

Le rapprochement de ces chiffres met en évidence les arbitrages auxquels sera confronté l’État. La baisse annoncée des investissements financés sur recettes budgétaires ne signifie pas, à elle seule, un abandon des ambitions du PNCD, notamment parce que 287,3 milliards de financements extérieurs sont également prévus. Elle pose néanmoins la question de la capacité à concilier accélération des infrastructures et contraintes financières croissantes. En 2027, l’enjeu ne sera donc pas uniquement le volume des projets annoncés, mais leur financement et surtout leur taux d’exécution effectif.