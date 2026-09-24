Affaire des «biens mal acquis» : Dieudonné Minlama Mintogo livre sa «part de vérité»

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Alors que l’affaire dite des « biens mal acquis » continue d’alimenter le débat public au Gabon, Dieudonné Minlama Mintogo apporte un témoignage inédit sur les premières années du dossier. L’ancien candidat à l’élection présidentielle de 2016 affirme avoir personnellement servi d’intermédiaire entre Marc Ona Essangui, le général Samuel Mbaye et l’ancien président Omar Bongo Ondimba. Selon son récit, après avoir pris connaissance d’un rapport d’enquête de la Préfecture de police de Paris, Omar Bongo aurait demandé que Marc Ona Essangui soit protégé, que la procédure judiciaire suive son cours et qu’une commission indépendante soit envisagée pour identifier certains biens qui lui étaient attribués. Plus encore, Dieudonné Minlama Mintogo soutient que l’ancien chef de l’État envisageait d’en restituer « une bonne partie » au Gabon. Un récit qu’il présente aujourd’hui comme sa « part de vérité » et que Gabon Media Time vous propose de découvrir dans son intégralité ci-dessous.

« Affaire des biens mal acquis : Omar BONGO, Samuel MBAYE, Marc ONA ESSANGUI et moi.

Après le déclenchement du dossier sur les biens mal acquis, au regard des menaces qui pesaient sur mon frère Marc ONA ESSANGUI, je m’étais rapproché du Général Samuel MBAYE, Président du Conseil National de Sécurité de l’époque, avec qui j’avais une excellente relation, pour solliciter sa protection.

Au cours de notre entretien, les mots étaient durs, la colère vivace et les perspectives sombres.

Mais après des échanges francs et sincères, le Général prit la décision de suspendre toutes les menaces qui pesait sur Marc ONA et accepta de le rencontrer.

Au cours de cette rencontre, en dehors des éclairages nécessaires sur le dossier, Marc ONA remit le rapport des enquêtes de la Préfecture de Police de Paris au Général.

Muni, du rapport et des éclairages supplémentaires, le Général m’amena rencontrer le Président pour mieux lui présenter les enjeux du dossier.

Après examen du rapport, le Président Bongo déclara ne pas être au courant de l’existence de plusieurs biens qui lui ont été attribués.

Au terme de l’audience, trois importantes résolutions sont prises par le Président :

1. Assurer la protection de Marc ONA ESSANGUI ;

2. Laisser la procédure judiciaire prospérer ;

3. Mettre en place une commission indépendante, dirigée par Marc ONA, chargée d’identifier tous ses biens non seulement en Europe mais aussi dans les autres continents.

Pour quelle finalité ?

La volonté du Président Omar Bongo ONDIMBA était claire : restituer une bonne partie de ces biens à l’Etat Gabonais !

Malheureusement, la maladie et la mort n’ont plus permis au père du Gabon moderne de finaliser ce projet.

Voici ma part de vérité !

Dieudonné MINLAMA MINTOGO

Ancien candidat aux élections présidentielles de 2016

Président d’Ensemble pour la République. »