Gabon : permis de conduire digitalisé, l’enrôlement suspendu avec 6 993 titres toujours en attente de retrait

Ecouter l'article

L’opération d’enrôlement pour l’obtention du permis de conduire digitalisé est suspendue depuis ce lundi 21 septembre 2026. Six mois après le lancement du dispositif, le ministère des Transports, de la Marine marchande chargé de la Logistique explique vouloir procéder à un « point général » avant sa poursuite. Cette pause intervient alors que 6 993 permis déjà édités n’ont toujours pas été retirés par leurs bénéficiaires au Centre national d’édition et de délivrance des documents de transport. Aucune date de reprise des enrôlements n’a encore été annoncée.

La décision marque une pause importante dans un chantier présenté comme l’un des instruments de modernisation des titres de transport au Gabon. Dans son communiqué, le ministre d’État Ulrich Manfoumbi Manfoumbi ne fait état ni d’un abandon du dispositif ni d’une suspension de la validité des documents déjà délivrés. Il évoque une interruption momentanée destinée à dresser un bilan après six mois de fonctionnement. Reste que l’importance du stock de permis produits mais non retirés, conjuguée aux situations encore en attente de régularisation, donne à cette évaluation une dimension très opérationnelle.

6 993 permis attendent déjà leurs propriétaires

Le chiffre constitue l’un des principaux enseignements de l’annonce ministérielle. Pas moins de 6 993 permis de conduire digitalisés sont actuellement disponibles au Centre national d’édition et de délivrance des documents de transport sans avoir encore été récupérés. Le ministère appelle donc les personnes ayant déjà accompli les formalités et dont le document est prêt à venir le retirer « dans les plus brefs délais ».

La suspension pourrait ainsi permettre à l’administration de résorber une partie de ce stock avant d’enregistrer de nouvelles demandes. Elle offre également l’occasion d’examiner l’ensemble de la chaîne, depuis l’enrôlement jusqu’à la remise du document, en passant par le traitement des dossiers et l’édition. Le communiqué officiel ne précise toutefois pas combien de demandes ont été enregistrées depuis le lancement du dispositif, ni quelle proportion des permis produits a effectivement été remise aux usagers.

Des difficultés techniques évoquées en marge du communiqué

Officiellement, le ministère se limite à la nécessité de « faire un point général six mois après le lancement ». Des sources proches du dispositif évoquent cependant une forte sollicitation de l’outil de production en raison du volume des demandes, qui aurait entraîné des bugs et plusieurs dysfonctionnements techniques. Ces éléments ne sont pas mentionnés comme motifs de la suspension dans le communiqué ministériel et doivent donc être distingués de l’explication officielle.

Des perturbations liées aux coupures d’électricité enregistrées à Libreville sont également évoquées en interne comme susceptibles d’avoir affecté les équipements informatiques et de production. Là encore, aucun bilan technique rendu public ne permet encore d’en mesurer précisément l’incidence. La pause annoncée pourrait justement permettre d’identifier les éventuels points de fragilité du dispositif et d’apporter les corrections nécessaires avant sa remise en service.

« Une solution sera trouvée » pour les dossiers en attente

La suspension laisse néanmoins une question immédiate pour les usagers déjà enrôlés dont le permis n’a pas encore été délivré. Ulrich Manfoumbi Manfoumbi leur a présenté ses « sincères excuses » et assure que des dispositions seront prises pour traiter les situations pendantes. « Une solution sera trouvée », promet le ministre d’État.

L’administration devra désormais préciser le calendrier de reprise, mais également présenter le bilan des six premiers mois de cette opération : nombre d’enrôlements, titres effectivement produits et délivrés, délais moyens de traitement et difficultés rencontrées. Avec 6 993 permis déjà édités attendant encore d’être retirés, la réussite de la digitalisation se mesurera désormais autant à la capacité de produire le nouveau titre qu’à celle de le remettre effectivement à son titulaire.