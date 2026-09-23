Gabon : le gouvernement prépare sa participation au 3e Sommet Russie-Afrique à Moscou

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Le Gabon prépare sa participation au troisième Sommet Russie-Afrique, prévu les 28 et 29 octobre 2026 à Moscou. Le vice-président du gouvernement, Hermann Immongault, appelé à conduire la délégation gabonaise au nom du président Brice Clotaire Oligui Nguema, a présidé une réunion interministérielle destinée à arrêter les priorités que Libreville entend porter lors de ce rendez-vous. Sécurité, agriculture et sécurité alimentaire, numérique, cybersécurité et intelligence artificielle figurent notamment parmi les secteurs identifiés, avec l’objectif d’articuler les opportunités de coopération aux priorités du Plan national de croissance et de développement (PNCD).

Cette réunion préparatoire a notamment rassemblé les ministres de l’Intérieur, de l’Agriculture et de la Fonction publique, ainsi que des représentants de la Présidence de la République, du ministère des Affaires étrangères et de celui de l’Économie numérique. Le rendez-vous de Moscou succédera aux sommets de Sotchi en 2019 et de Saint-Pétersbourg en 2023. Les organisateurs russes confirment que cette troisième édition se déroulera les 28 et 29 octobre et sera accompagnée d’un Forum économique et humanitaire Russie-Afrique.

Libreville veut arriver à Moscou avec ses priorités

Pour le Gabon, l’enjeu de la préparation consiste notamment à identifier les secteurs dans lesquels le dialogue avec la Russie pourrait déboucher sur des coopérations concrètes. La composition de la réunion présidée par Hermann Immongault traduit déjà plusieurs orientations : sécurité, agriculture, administration publique et transformation numérique.

Ces priorités rejoignent une partie de l’agenda annoncé par les organisateurs du sommet. Le programme économique doit notamment porter sur le commerce, les investissements, la sécurité alimentaire, la numérisation et les systèmes de paiement, tandis que d’autres échanges sont annoncés autour des technologies et de l’intelligence artificielle.

Un nouveau plan d’action Russie-Afrique attendu

La rencontre de Moscou doit également ouvrir une nouvelle séquence dans les relations entre la Russie et le continent. Le plan d’action Russie-Afrique 2023-2026 arrivant à échéance, les discussions préparatoires portent sur l’adoption d’un nouveau cadre couvrant la période 2027-2029. Celui-ci devrait identifier les domaines de coopération à approfondir au cours des trois prochaines années.

Moscou entend parallèlement donner une dimension économique plus importante à cette troisième édition. Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé en août travailler à un ensemble de documents intergouvernementaux et de contrats commerciaux susceptibles d’être signés lors du sommet, tout en indiquant vouloir mettre davantage l’accent sur les échanges et les investissements.

Faire coïncider Moscou avec les priorités du PNCD

Pour Libreville, la participation au sommet ne devrait donc pas se limiter à une séquence diplomatique. Les domaines évoqués dans les préparatifs recoupent plusieurs enjeux du PNCD, notamment la diversification économique, la souveraineté alimentaire, le développement technologique et le renforcement des capacités nationales.

C’est sur cette articulation que le plan d’action gabonais attendu avant le déplacement devrait prendre tout son sens. À un mois du sommet, la réunion conduite par Hermann Immongault ouvre ainsi la phase de préparation des dossiers que la délégation défendra à Moscou. L’enjeu, pour le Gabon, sera de transformer cette présence diplomatique en partenariats identifiables, assortis de projets, de financements ou de transferts de compétences susceptibles de produire des résultats au-delà des deux journées du sommet.