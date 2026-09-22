Gabon : la DGCPT célèbre saint Matthieu et place l’intégrité au cœur de la gestion des deniers publics

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La Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT) a célébré, lundi 21 septembre 2026, la fête de saint Matthieu, considéré dans la tradition chrétienne comme le saint patron des comptables, banquiers, percepteurs et professionnels des finances. Une messe solennelle présidée en l’église Saint-Pierre de Libreville par Mgr Jean-Patrick Iba-Ba, archevêque métropolitain de Libreville, a réuni les responsables et agents du Trésor autour des valeurs de probité, de responsabilité et de service attachées à leurs missions.

Autour du directeur général de la DGCPT, Luther Steeven Abouna Yangui, plusieurs directeurs généraux, responsables administratifs, cadres et agents ont pris part à cette célébration religieuse, en présence d’une trentaine de prêtres. Au-delà de sa dimension spirituelle et fraternelle, la Saint-Matthieu offre chaque année aux comptables publics l’occasion de rappeler la responsabilité particulière qui accompagne la manipulation, la conservation et la gestion des ressources publiques.

Saint Matthieu, du collecteur d’impôts à l’apôtre

Le choix de saint Matthieu comme figure tutélaire des métiers du chiffre trouve son origine dans son parcours rapporté par la tradition chrétienne. Également appelé Lévi, Matthieu exerçait comme collecteur d’impôts à Capharnaüm avant de devenir l’un des douze apôtres de Jésus-Christ. Alors qu’il se trouvait à son poste de percepteur, Jésus lui aurait adressé cette invitation : « Suis-moi. » Matthieu abandonne alors son activité pour le suivre.

Cette trajectoire explique son association historique avec les comptables, percepteurs, banquiers et agents des finances. Pour la DGCPT, sa célébration renvoie notamment aux notions de probité, de service et de responsabilité, des principes directement liés aux fonctions exercées quotidiennement par les comptables publics.

La gestion des deniers publics en toile de fond

La cérémonie a également permis de confier symboliquement les missions de la DGCPT, ses responsables et ses agents à la protection divine. L’administration du Trésor occupe une position centrale dans la chaîne financière de l’État, notamment à travers la comptabilité publique et les opérations relevant du Trésor.

Derrière la célébration religieuse se dessine ainsi une exigence professionnelle plus concrète. La gestion des ressources publiques suppose traçabilité, respect des procédures et responsabilité dans l’exécution des opérations financières. Autant de principes dont la portée dépasse le cadre de cette journée commémorative et s’inscrit dans le fonctionnement quotidien de l’administration financière.

De la symbolique à l’exigence professionnelle

En choisissant de mettre en avant saint Matthieu comme « figure de conversion, de probité et de service », la DGCPT établit elle-même un lien entre la dimension spirituelle de la célébration et les responsabilités assumées par ses agents. Dans un environnement où la bonne gestion des finances publiques constitue un enjeu majeur pour l’État, cette référence à l’intégrité prend une résonance particulière.

La Saint-Matthieu 2026 aura donc été à la fois un temps de communion pour les personnels du Trésor et un rappel des principes qui doivent accompagner l’exercice de leurs fonctions. Car pour les comptables publics, la probité célébrée le temps d’une messe trouve surtout sa traduction dans la rigueur avec laquelle chaque franc public est quotidiennement administré.