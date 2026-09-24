Gabon : le gouvernement table sur la création de 100 000 emplois dans la filière avicole

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Pour sortir d’une dépendance historique envers les importations de viande congelée, le Gabon mise sur une transformation radicale de son appareil productif agricole. Au cœur de cette stratégie portée par le gouvernement, la filière du poulet de chair s’impose comme un moteur économique stratégique, capable de stimuler l’activité locale tout en créant des opportunités professionnelles massives pour la jeunesse.

Pour faire passer la production nationale d’environ 4 000 tonnes actuelles à plus de 100 000 tonnes par an d’ici 2027-2028, l’État déploie des moyens considérables. Le Plan opérationnel d’urgence pour la filière avicole (POUFA) s’appuie d’abord sur la montée en puissance d’une cohorte initiale de 150 fermes pilotes réparties à travers les neuf provinces.

Accès au foncier, distribution d’aliments subventionnés et partenariats financiers accompagnent cet effort. « Plus de 6,5 milliards de FCFA ont déjà été déboursés au profit d’une vingtaine de fermes », souligne le ministre de l’Agriculture et de l’Élevage, Pacôme Kossy, afin de permettre aux aviculteurs d’agrandir leurs infrastructures et de moderniser leurs équipements. L’ambition est d’assurer la souveraineté sur l’ensemble de la chaîne, depuis la production de poussins d’un jour jusqu’à l’abattage.

Un gisement de plus de 100 000 emplois directs et indirects

Cette transformation industrielle ne vise pas seulement l’autosuffisance, elle constitue un levier majeur de résorption du chômage. L’essor de la filière génère des besoins humains considérables, allant de la conduite d’élevage à la fabrication d’aliments pour animaux, en passant par la transformation, le transport et la commercialisation.

« Le secteur avicole est un formidable gisement d’emplois, notamment pour les jeunes et les femmes », affirme le ministre, rappelant que la restructuration globale de la filière permettra de créer à terme « plus de 100 000 emplois directs et indirects ». Cette dynamique repose sur un modèle d’agrégation où les grands investisseurs internationaux coopèrent directement avec les petits exploitants locaux.

Une synergie entre investissements lourds et entrepreneuriat local

Loin d’opposer grands groupes et éleveurs familiaux, la stratégie gouvernementale cherche à intégrer les PME gabonaises dans un écosystème performant. Des partenariats signés en mai 2026 avec des investisseurs étrangers représentent plus de 700 milliards de FCFA d’engagements pour bâtir des infrastructures de pointe, telles que des couvoirs et des usines de provende.

En garantissant la maîtrise des coûts de production à chaque étape, Libreville entend offrir un poulet frais de qualité, accessible à tous les ménages, tout en fixant la valeur ajoutée sur le territoire national. Une dynamique durable où l’effort de production redevient le garant de l’emploi gabonais.