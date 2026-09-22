Gabon : 1 744,1 milliards de FCFA à lever sur les marchés financiers en 2027

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Le Gabon prévoit de mobiliser 1 744,1 milliards de FCFA sur les marchés financiers en 2027 pour contribuer au financement du budget de l’État. Selon le projet de loi de finances adopté en Conseil des ministres le 18 septembre 2026, 600 milliards de FCFA devraient être recherchés sur le marché financier sous-régional ou intérieur, auxquels s’ajouteraient 1 144,1 milliards de FCFA sur le marché financier international. Une enveloppe qui illustre la place importante accordée au financement de marché dans l’équilibre budgétaire prévu pour l’année prochaine.

Le projet de budget 2027 est arrêté à 6 223,1 milliards de FCFA en recettes et en dépenses, contre 5 495,2 milliards dans la loi de finances rectificative 2026, soit une augmentation de 727,9 milliards. Pour assurer cet équilibre, le gouvernement prévoit 3 291,7 milliards de FCFA de recettes de l’État et 2 931,4 milliards de ressources de trésorerie et de financement. C’est dans cette seconde catégorie que s’inscrit l’important recours annoncé aux marchés financiers.

600 milliards à rechercher sur le marché intérieur ou sous-régional

Le premier volet prévoit la mobilisation de 600 milliards de FCFA sur le marché financier sous-régional ou intérieur. Le document présenté au Conseil des ministres ne précise pas, à ce stade, la répartition entre ces deux compartiments, ni les instruments financiers qui seront utilisés pour réunir cette enveloppe.

À ces 600 milliards doivent s’ajouter d’autres sources de financement : 600 milliards de FCFA d’appuis budgétaires, 287,3 milliards de prêts-projets et 300 milliards de dette bancaire. Le schéma retenu repose donc sur une diversification des ressources, mais les marchés financiers constituent à eux seuls la principale composante des financements projetés.

Plus de 1 100 milliards attendus du marché international

Le montant le plus important doit être recherché à l’international. Le gouvernement inscrit 1 144,1 milliards de FCFA à mobiliser sur le marché financier international. Ce seul poste représente environ 39 % des 2 931,4 milliards de FCFA de ressources de trésorerie et de financement prévues pour 2027. En y ajoutant les 600 milliards recherchés sur les marchés intérieur ou sous-régional, la part des marchés atteint près de 60 % de cette enveloppe.

Cette stratégie intervient alors que l’État prévoit parallèlement 2 022,4 milliards de FCFA de charges de trésorerie et de financement, dont 1 879,5 milliards consacrés à l’amortissement de la dette et 142,9 milliards à l’apurement des arriérés. Le défi budgétaire de 2027 ne résidera donc pas uniquement dans la capacité du Gabon à lever 1 744,1 milliards de FCFA sur les marchés, mais également dans les conditions financières auxquelles ces ressources seront obtenues et leur incidence future sur les charges de la dette.