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Gabon : la 2e édition des Awards de la femme gabonaise prévue le 31 juillet ! 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 23 avril 2026 à 16h15min
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Le 31 juillet 2026, Libreville acceuillera la deuxième édition des Awards de la Femme Gabonaise. Organisé en étroite collaboration avec le Ministère des Affaires Sociales, cet événement s’impose désormais comme le carrefour incontournable de la célébration du leadership féminin au Gabon.

Après le franc succès de la première édition, l’initiative revient avec une ambition renouvelée : transformer l’essai et consolider son rôle de vitrine des talents. L’objectif reste clair : mettre en lumière des femmes dont les aptitudes et l’engagement façonnent le nouveau visage de la nation.

Le panel des nommées reflète la diversité et la vitalité de la société gabonaise. On y retrouve des entrepreneures audacieuses et des innovatrices; des actrices culturelles et leaders communautaires et des professionnelles dévouées à des actions à fort impact social.

Toutes partagent un dénominateur commun : un parcours inspirant qui contribue activement à la transformation de leur environnement immédiat.

Plus qu’une cérémonie, un levier de changement

Au-delà du simple prestige des trophées, les Awards se positionnent comme un véritable espace d’expression. L’enjeu est également pédagogique : en exposant ces modèles de réussite accessibles, les organisateurs souhaitent susciter des vocations chez les jeunes filles et renforcer la présence féminine dans les sphères décisionnelles, qu’elles soient économiques ou culturelles. « Cette cérémonie est un moment de célébration, mais aussi de réflexion sur la place de la femme dans notre société », soulignent les organisateurs.

L’événement favorisera également le networking, offrant un cadre propice aux échanges et à la création d’opportunités entre les participants et les partenaires institutionnels. En valorisant ces trajectoires d’exception, le Gabon réaffirme sa volonté de placer l’égalité et l’excellence féminine au cœur de son développement social.

Rendez-vous fin juillet pour découvrir celles qui font bouger les lignes et inspirent le Gabon de demain.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 23 avril 2026 à 16h15min
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