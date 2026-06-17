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Nationale 2 : les travaux d’urgence enfin lancés sur l’axe Bifoun-Ndjolé

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 17 juin 2026 à 12h41min
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Travaux sur l'axe Bifoun-Ndjolé © D.R.
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Attendue de pied ferme par les usagers de la route, l’intervention d’urgence sur l’axe Bifoun-Ndjolé vient de franchir un cap décisif. Le ministre des Travaux publics et de la Construction, Edgar Moukoumbi, a officialisé le lancement effectif du chantier, matérialisant ainsi un engagement pris il y a seulement quelques semaines.

« Une promesse tenue, une action visible. » C’est par ces mots que le ministre a salué le coup d’envoi des opérations sur sa page Facebook, ce mardi 16 juin 2026. Cette intervention, Edgar Moukoumbi l’avait initialement annoncée lors de son intervention à l’émission La Nuit des 100 Jours sur Gabon 1ère. Aujourd’hui, les paroles laissent place aux engins de chantier.

Sur cette portion de la Route nationale 2 longue de 56 kilomètres, les équipes s’activent. Les ouvriers de la direction provinciale des Travaux publics du Moyen-Ogooué, épaulés par l’entreprise Porteo, déploient leurs forces depuis Bifoun et Ndjolé. Au programme : des opérations intensives de profilage et de rechargement en grave non traitée (GNT 0/25). L’objectif est clair : restaurer au plus vite des conditions de circulation acceptables en attendant une rénovation globale.

Un calvaire quotidien pour l’économie et les usagers

Il faut dire que l’urgence était devenue signalée. Véritable colonne vertébrale reliant Libreville aux provinces de l’intérieur et aux pays frontaliers, ce corridor routier souffrait d’un délabrement avancé. Pour les transporteurs et les populations locales, le voyage s’était transformé en un parcours du combattant.

Entre les nids-de-poule béants, les bourbiers et les déformations de la chaussée, relier les deux localités exigeait parfois trois à quatre heures de patience. Des zones critiques, à l’image de la redoutable « Montagne Léon Mba », s’étaient même muées en de véritables pièges accidentogènes, entraînant une hausse des coûts pour les agences de voyage et une usure prématurée des véhicules.

Une bouffée d’oxygène avant la grande réhabilitation

Bien que cruciales, ces manœuvres actuelles ne constituent qu’une étape transitoire. Elles visent à sécuriser le trafic et à fluidifier le transport vers le Moyen-Ogooué, l’Ogooué-Ivindo et de l’Ogooué-Lolo. La réhabilitation complète de l’axe, initialement confiée à Sogea-Satom, a pris du retard à cause de problèmes logistiques d’approvisionnement en matériaux.

Néanmoins, pour Edgar Moukoumbi, ce chantier d’urgence demeure le symbole d’une ambition nationale inchangée : œuvrer sans attendre pour « bâtir un Gabon plus connecté, plus accessible et plus moderne ».

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 17 juin 2026 à 12h41min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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