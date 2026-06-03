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Gabon : l’encours de la dette autour de 8 700 milliards selon Thierry Minko

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 3 juin 2026 à 13h30min
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Maîtrise de la dépense publique, gouvernance budgétaire, recours mesuré à l’endettement et recherche de nouveaux leviers de financement. Invité de l’émission « La Nuit des 100 Jours » diffusée sur Gabon 1ère le 28 mai, Thierry Minko a défendu la stratégie économique engagée par le gouvernement depuis sa prise de fonction à la tête du ministère de l’Économie, des Finances, de la Dette et des Participations. Face aux interrogations sur le niveau d’endettement du pays, le membre du gouvernement a présenté les chiffres actualisés de la dette publique tout en assumant une gestion « responsable » des engagements financiers de l’État.

Selon Thierry Minko, l’encours de la dette gabonaise se situe actuellement autour de 8 700 milliards de francs CFA. Le ministre a précisé que cette dette se répartit entre environ 4 600 milliards de dette intérieure et 4 100 milliards de dette extérieure. Il a également indiqué que « plus de 3 000 milliards » ont été remboursés depuis août 2023. Pour le ministre, la dette ne doit pas être perçue uniquement comme une contrainte. « Il ne faut pas avoir peur de la dette. Sur le principe, la dette n’est pas mauvaise en soi. On peut profiter de ses effets de levier », a-t-il expliqué, tout en insistant sur la nécessité d’un encadrement rigoureux de l’endettement public.

Un changement de stratégie dans le financement des projets

Le gouvernement affirme désormais privilégier une approche plus prudente dans le financement des grands projets publics. Thierry Minko a expliqué vouloir rompre avec les pratiques passées consistant à financer certains projets exclusivement par emprunt. « Plutôt que de financer un projet par un endettement à 100 %, on sollicite des partenaires qui mobilisent une partie du financement nécessaire », a-t-il déclaré. Cette stratégie vise, selon lui, à réduire la pression sur les finances publiques en favorisant l’implication du secteur privé dans le développement national.

Le ministre a par ailleurs lié cette nouvelle orientation budgétaire à l’amélioration du climat des affaires et à la stabilité macroéconomique du pays. Il a évoqué plusieurs réformes engagées, notamment la digitalisation des procédures administratives, la réduction des délais de création d’entreprise et la réforme des tribunaux de commerce. Pour Thierry Minko, ces mesures participent à restaurer la confiance des investisseurs et à soutenir les perspectives de croissance du Gabon. Le gouvernement table ainsi sur un taux de croissance avoisinant 5 % sur les prochaines années, porté notamment par les investissements en infrastructures et les effets d’entraînement des projets en cours.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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