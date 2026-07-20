SOGATRA : « Seul le mois de juin est dû aux salariés », selon le directeur général, qui dénonce la désinformation

Ecouter l'article

Alors que la Société gabonaise de transport (SOGATRA) traverse une phase décisive de son histoire avec le projet de fusion voulu par les autorités, des accusations d’impayés de salaires relayées sur les réseaux sociaux ont ravivé les tensions au sein de l’entreprise. Face à ces allégations, le directeur général, Florent Bakita, est sorti de sa réserve pour apporter des précisions qu’il juge nécessaires. Dans un communiqué, il a dénoncé une campagne de désinformation autour de la situation salariale de la société, affirmant que les informations faisant état de deux mois d’arriérés ne correspondent pas à la réalité administrative et financière de l’entreprise.

Premier point soulevé par le patron de Sogatra, la question des salaires. Selon Florent Bakita, « un seul mois est actuellement contractuellement dû aux agents, à savoir celui de juin 2026 ». Il rappelle que, conformément aux dispositions du Code du travail, le salaire du mois de juillet ne pourra être considéré comme exigible qu’après le 5 août. Le directeur général précise par ailleurs que le retard observé ne relève pas d’une défaillance de la SOGATRA. La Direction générale du Budget aurait déjà transmis la mise à disposition des crédits, tandis que le Trésor public procéderait actuellement à leur prise en charge « progressive », laissant espérer un règlement prochain.

Dialogue social maintenu et la fusion comme opportunité

Le deuxième axe de son intervention a porté sur le climat social. Contrairement aux appels à la grève relayés sur Internet, Florent Bakita assure que le dialogue avec les partenaires sociaux demeure permanent. Il affirme avoir associé les syndicats aux différentes démarches engagées et les avoir informés des contraintes techniques liées au circuit de paiement du Trésor public. À ses yeux, les tensions relayées sur les plateformes numériques ne reflètent ni l’état d’esprit des ateliers ni celui des équipes qui assurent quotidiennement le transport des usagers.

Le directeur général a tenu à rassurer les salariés au sujet du projet de fusion de la SOGATRA avec la future Compagnie nationale des transports (CNT). Il a insisté sur le fait que cette réforme ne constitue ni une liquidation ni une fermeture de l’entreprise, mais une restructuration destinée à bâtir un opérateur de transport public plus performant et financièrement plus solide. Florent Bakita affirme que les engagements pris avec les syndicats demeurent inchangés. Aucun emploi ne sera supprimé et les acquis sociaux seront préservés. Appelant à la responsabilité de chacun durant cette période de transition, il estime que la SOGATRA reste une entreprise résiliente, capable de surmonter les rumeurs et de poursuivre sa mission de service public.