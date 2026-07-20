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Gabon : la Cour des comptes en quête de 22,7 milliards sur 5 ans pour financer sa transformation

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 20 juillet 2026 à 16h51min
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Une vue de la Cour des Comptes du Gabon © D.R.
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La Cour des comptes veut franchir un nouveau cap dans sa modernisation en se dotant d’un ambitieux plan stratégique 2026-2030, présenté le 16 juillet dernier en présence du vice-président du Gouvernement, Hermann Immongault. Articulée autour de quatre axes majeurs à savoir, renforcer la robustesse de l’institution, améliorer sa visibilité, accroître sa performance et en faire une institution modèle, cette feuille de route ambitionne de répondre davantage aux attentes des citoyens en matière de transparence, de redevabilité et de contrôle de la gestion publique. La juridiction financière souhaite également renforcer son rôle d’accompagnement des politiques publiques et consolider sa place dans l’architecture de la gouvernance nationale.

Présenté conjointement avec trois ouvrages de référence, ce document fixe les grandes orientations qui guideront l’action de la Cour au cours des cinq prochaines années. Les priorités identifiées portent notamment sur le renforcement de l’indépendance institutionnelle, l’amélioration des relations avec les parties prenantes, ainsi que le développement des capacités techniques et des compétences professionnelles des magistrats et du personnel. L’objectif est de disposer d’une institution capable d’exercer ses missions avec davantage de crédibilité.

Un investissement dans les infrastructures et les compétences

Pour concrétiser ces ambitions, la Cour des comptes estime ses besoins de financement à plus de 22,7 milliards de FCFA sur la période 2026-2030. L’essentiel de cette enveloppe, soit plus de 21,5 milliards de FCFA, sera consacré au développement et à l’équipement des Juridictions de l’ordre financier (JOF). Les investissements prévus concernent notamment la construction et l’équipement d’un siège propre à la Cour des comptes, la mise en place d’un système moderne d’archivage, la gestion des stocks et du matériel, l’extension du réseau informatique, la réhabilitation des sièges des Cours provinciales des comptes ou encore l’acquisition de véhicules de service. Autant d’équipements pour garantir l’autonomie de l’institution et améliorer ses capacités opérationnelles.

Le plan stratégique accorde également une place importante au renforcement du capital humain et à l’amélioration du cadre normatif. Ainsi, 930 millions de FCFA seront investis dans le développement des compétences professionnelles des agents des Juridictions de l’ordre financier, tandis que 150 millions de FCFA serviront à élaborer et valoriser les guides et manuels de métiers. Une enveloppe supplémentaire de 35 millions de FCFA est prévue pour la rédaction et la révision des textes réglementaires. La Cour des comptes affiche ainsi sa volonté de disposer des moyens nécessaires pour exercer pleinement sa mission de contrôle des finances publiques.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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