Coopération : la France accompagne le Gabon dans la création d’un Parquet national financier

Ecouter l'article

C’est une annonce discrète mais potentiellement structurante pour la gouvernance publique au Gabon. Lors de la célébration de la fête nationale française du 14 juillet à Libreville, l’ambassadeur de France, Fabrice Mauriès, a révélé que Paris et Libreville avancent avec le ministère gabonais de la Justice dans la création d’un Parquet national financier (PNF). Cette juridiction spécialisée viendrait renforcer la coopération judiciaire entre les deux pays, déjà engagée dans la lutte contre la délinquance financière, le trafic de stupéfiants, la surveillance des frontières et le renforcement des capacités des forces de sécurité.

Le Gabon demeure confronté à une forte défiance en matière de gouvernance. Selon l’Indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique, le pays continue d’afficher des performances insuffisantes dans les domaines de la redevabilité, de la transparence et de la lutte contre la corruption, le maintenant parmi les États africains les plus exposés à la corruption. Dans ce contexte, la création d’un Parquet national financier constituerait un signal fort en faveur d’une justice spécialisée, capable de poursuivre efficacement les infractions économiques complexes, les détournements de fonds publics, le blanchiment d’argent ou encore les faits de corruption impliquant des responsables publics et privés.

Restaurer la confiance

Le Parquet national financier a été créé en France en décembre 2013 dans la foulée du scandale de l’affaire dite Cahuzac, du nom de ce ministre français du Budget, qui avait été accusé de détenir un compte bancaire dissimulé à l’étranger. Cette crise politique avait mis en évidence les limites des mécanismes existants de répression de la grande délinquance économique et fiscale, conduisant les autorités françaises à instituer un parquet doté de magistrats spécialisés et de compétences nationales pour traiter les dossiers les plus sensibles.

Pour le Gabon, un tel organe pourrait constituer un levier essentiel pour crédibiliser les réformes engagées en matière de gouvernance et rassurer aussi bien les citoyens que les investisseurs. Le futur Parquet national financier participerait à la protection des deniers publics, à l’amélioration du climat des affaires et à la consolidation de l’État de droit. Sa réussite dépendra toutefois de garanties solides d’indépendance, de moyens humains et financiers suffisants, ainsi que d’une volonté politique constante d’appliquer la loi sans distinction.