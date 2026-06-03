PK12 : coup dur pour les commerçants à nouveau cassés 

Ecouter l'article

Ce qui devait être une journée ordinaire s’est transformé en véritable désillusion pour les commerçants du Point Kilométrique 12 (PK12). Ce mardi 2 juin 2026, le marché à ciel ouvert situé dans le 3ᵉ arrondissement de la commune de Ntoum s’est réveillé vidé d’une grande partie de ses installations. Étals détruits, marchandises dispersées ou confisquées, les vendeurs ont découvert au petit matin un site profondément bouleversé. Une situation qui plonge une nouvelle fois ces acteurs du commerce informel dans l’incertitude et l’incompréhension.

D’après plusieurs témoignages recueillis sur place, l’opération aurait été menée dans la nuit du lundi 1er au mardi 2 juin. Les commerçants installés le long de la chaussée et sur les trottoirs auraient été particulièrement visés. « Jusqu’à hier soir, on vendait encore normalement. Ils ont certainement agi vers 22 heures ou 23 heures, parce qu’à cette heure-là, il n’y a plus beaucoup de commerçants sur le site », explique Laurent, vendeur au PK12. Privés de leurs espaces de vente dès l’aube, nombre d’entre eux n’ont pas pu reprendre leurs activités, compromettant ainsi leurs revenus quotidiens.

Une mesure contestée par les commerçants

Sur les lieux, l’ambiance est lourde. Les habituels échanges commerciaux ont laissé place au bruit de la circulation et aux regards désabusés des vendeurs. Certains contemplent les restes calcinés de leurs étals, tandis que d’autres affirment que leurs installations ont été emportées par les forces de l’ordre. Selon plusieurs commerçants, cette opération serait liée à un prochain déplacement des autorités dans la zone. « Ils disent que le président va passer. C’est sûrement pour cela qu’ils veulent donner l’impression qu’il n’y a plus de marché ici », avance l’un d’eux, convaincu que l’objectif est avant tout de présenter une image plus ordonnée du secteur.

Cette nouvelle intervention relance le débat sur l’avenir du marché du PK12. En attendant la construction d’un espace commercial définitif, les commerçants continuent de subir des déguerpissements récurrents qui fragilisent leur activité et leurs moyens de subsistance. Beaucoup estiment que les efforts déployés pour les évacuer devraient plutôt être consacrés à la mise en place rapide d’infrastructures adaptées. Sans solution durable, le sentiment d’abandon et l’exaspération risquent de s’accentuer parmi ces centaines de vendeurs qui dépendent quotidiennement de ce marché pour faire vivre leurs familles.