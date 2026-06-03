Derniers articlesSOCIETE

PK12 : coup dur pour les commerçants à nouveau cassés 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 3 juin 2026 à 13h31min
1 529 Temps de lecture 1 minute
Une vue du PK12 après le passage des services de l'Etat © GMT
Ecouter l'article

Ce qui devait être une journée ordinaire s’est transformé en véritable désillusion pour les commerçants du Point Kilométrique 12 (PK12). Ce mardi 2 juin 2026, le marché à ciel ouvert situé dans le 3ᵉ arrondissement de la commune de Ntoum s’est réveillé vidé d’une grande partie de ses installations. Étals détruits, marchandises dispersées ou confisquées, les vendeurs ont découvert au petit matin un site profondément bouleversé. Une situation qui plonge une nouvelle fois ces acteurs du commerce informel dans l’incertitude et l’incompréhension.

D’après plusieurs témoignages recueillis sur place, l’opération aurait été menée dans la nuit du lundi 1er au mardi 2 juin. Les commerçants installés le long de la chaussée et sur les trottoirs auraient été particulièrement visés. « Jusqu’à hier soir, on vendait encore normalement. Ils ont certainement agi vers 22 heures ou 23 heures, parce qu’à cette heure-là, il n’y a plus beaucoup de commerçants sur le site », explique Laurent, vendeur au PK12. Privés de leurs espaces de vente dès l’aube, nombre d’entre eux n’ont pas pu reprendre leurs activités, compromettant ainsi leurs revenus quotidiens.

Une mesure contestée par les commerçants

Sur les lieux, l’ambiance est lourde. Les habituels échanges commerciaux ont laissé place au bruit de la circulation et aux regards désabusés des vendeurs. Certains contemplent les restes calcinés de leurs étals, tandis que d’autres affirment que leurs installations ont été emportées par les forces de l’ordre. Selon plusieurs commerçants, cette opération serait liée à un prochain déplacement des autorités dans la zone. « Ils disent que le président va passer. C’est sûrement pour cela qu’ils veulent donner l’impression qu’il n’y a plus de marché ici », avance l’un d’eux, convaincu que l’objectif est avant tout de présenter une image plus ordonnée du secteur.

Cette nouvelle intervention relance le débat sur l’avenir du marché du PK12. En attendant la construction d’un espace commercial définitif, les commerçants continuent de subir des déguerpissements récurrents qui fragilisent leur activité et leurs moyens de subsistance. Beaucoup estiment que les efforts déployés pour les évacuer devraient plutôt être consacrés à la mise en place rapide d’infrastructures adaptées. Sans solution durable, le sentiment d’abandon et l’exaspération risquent de s’accentuer parmi ces centaines de vendeurs qui dépendent quotidiennement de ce marché pour faire vivre leurs familles.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 3 juin 2026 à 13h31min
1 529 Temps de lecture 1 minute
Photo de Blandine Biloghe

Blandine Biloghe

Articles similaires

Gabon : l’encours de la dette autour de 8 700 milliards selon Thierry Minko

3 juin 2026 à 13h30min

Gabon : Himra en concert à Libreville en août !

3 juin 2026 à 13h17min

Gabon : le Centre Diagnostic de Libreville et l’Hôpital Américain de Paris s’allient pour développer la chirurgie mini-invasive

3 juin 2026 à 13h10min

ONU : le Gabon décroche la vice-présidence de l’Assemblée générale

3 juin 2026 à 12h17min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage ] Gabon : double défi de l’emploi et du handicap 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage ] Gabon : double défi de l’emploi et du handicap
[#Reportage ] Coopération sino-gabonaise : le défis de la diversification à l’heure du « zéro tarif » 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Coopération sino-gabonaise : le défis de la diversification à l’heure du « zéro tarif »
[#Reportage ] BAD : le Gabon pays le plus industrialisé de la CEMAC en 2024 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage ] BAD : le Gabon pays le plus industrialisé de la CEMAC en 2024
[#Reportage] Gabon : entre congrès et tournées nationales, les partis bientôt rattrapés par la régularisation administrative 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : entre congrès et tournées, les partis rattrapés par la régularisation
🔴[FlashInfos] Coopération sino-gabonaise : le défis de la diversification à l’heure du « zéro tarif » 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴[FlashInfos]Coopération sino-gabonaise : le défis de la diversification à l’heure du « zéro tarif »
🔴 [FlashInfos] BAD : le Gabon pays le plus industrialisé de la CEMAC en 2024 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] BAD : le Gabon pays le plus industrialisé de la CEMAC en 2024
S'abonner
Bouton retour en haut de la page