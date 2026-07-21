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Gabon : l’Etat et Eramet s’allient pour produire du biocharbon local

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 21 juillet 2026 à 17h17min
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Le 20 juillet 2026, à Paris, le gouvernement gabonais et le groupe minier français Eramet ont scellé un protocole d’accord stratégique. Leur objectif commun : bâtir une filière nationale de production de biocharbon en valorisant les résidus issus de l’exploitation forestière.

Concrètement, ce biocharbon est conçu à partir des déchets de transformation des grumes de bois. Il représente une alternative écologique prometteuse au coke métallurgique traditionnellement utilisé dans la transformation du minerai de manganèse. En remplaçant ce combustible fossile importé, le pays fait d’une pierre deux coups : il réduit son empreinte carbone tout en diminuant sa dépendance aux approvisionnements extérieurs.

Cette initiative verte n’est plus un simple projet sur le papier. Un four pilote a d’ores et déjà été mis en service durant ce mois de juillet 2026 à Lastourville, en partenariat avec l’entreprise Precious Woods. Cette première phase d’essai préfigure des ambitions bien plus vastes, puisqu’une étude est actuellement en cours pour installer une unité industrielle capable de produire 10 000 tonnes de biocharbon par an d’ici 2029. En interconnectant les piliers forestier et minier, le Gabon renforce la valeur ajoutée de ses ressources naturelles.

Créer 3 000 emplois grâce au fonds « Fabriqué au Gabon »

Au-delà de l’aspect purement environnemental, ce partenariat revêt une dimension économique majeure. Eramet et sa filiale Eramet Comilog ont annoncé le lancement du fonds d’amorçage industriel baptisé « Fabriqué au Gabon ». Cette structure d’accompagnement vise à stimuler l’écosystème entrepreneurial local et à diversifier le paysage industriel national.

L’impact social attendu est considérable : ce dispositif ambitionne la création à terme de 3 000 emplois directs et indirects dans le secteur secondaire. En soutenant le développement de nouvelles activités productives sur le sol national, le Gabon entend accroître la part de l’industrie dans sa richesse nationale et renforcer durablement la compétitivité de son économie.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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