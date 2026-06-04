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Gabon : la HAC et Meta renouent le dialogue autour de la suspension des réseaux sociaux

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 4 juin 2026 à 13h55min
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En marge de la conférence internationale « Abidjan 2 » consacrée à la régulation de l’intelligence artificielle et des plateformes numériques, le président de la Haute Autorité de la Communication (HAC), Germain Ngoyo Moussavou, s’est entretenu avec des responsables de Meta. Au cœur des échanges : la suspension des réseaux sociaux au Gabon et les perspectives d’un encadrement juridique renforcé de l’espace numérique.

La question de l’avenir des réseaux sociaux au Gabon s’est invitée au cœur des discussions internationales sur la régulation du numérique. Du 1er au 3 juin 2026, à Abidjan en Côte d’Ivoire, le président de la Haute Autorité de la Communication (HAC), Germain Ngoyo Moussavou, a pris part à la conférence « Abidjan 2 », organisée sous l’égide du Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication (RIARC) et du Réseau Francophone des Régulateurs des Médias (REFRAM). Cette rencontre internationale a réuni régulateurs, experts du numérique et représentants des grandes plateformes mondiales autour des enjeux liés à l’intelligence artificielle, à la modération des contenus et à la liberté de communication.

La suspension des réseaux sociaux au centre des discussions

En marge des travaux, le président de la HAC a rencontré Mme Balkissa Idé Siddo, directrice des politiques publiques de Meta pour l’Afrique subsaharienne, accompagnée de Serge Mbengue, représentant de l’entreprise pour l’Afrique de l’Ouest.

Selon le communiqué de la HAC, les échanges ont porté principalement sur la suspension des réseaux sociaux au Gabon. Meta a indiqué « prendre acte de cette décision souveraine de l’État gabonais » tout en affirmant comprendre les motivations avancées par les autorités. La responsable de Meta a également assuré suivre de près les initiatives réglementaires actuellement engagées par les autorités gabonaises afin d’encadrer davantage l’usage des réseaux sociaux et des plateformes numériques.

Vers une reprise du dialogue ?

Si Meta a plaidé pour une levée de la mesure conservatoire en vigueur, l’entreprise américaine a également affiché sa volonté de poursuivre les échanges avec le régulateur gabonais. L’objectif affiché est d’améliorer la modération des contenus liés au Gabon et de renforcer la coopération entre la plateforme et la HAC.

Cette rencontre intervient dans un contexte où les débats autour de la régulation du numérique prennent une ampleur croissante sur le continent africain. Les participants à la conférence « Abidjan 2 » ont d’ailleurs adopté une déclaration finale recommandant le renforcement des capacités des régulateurs, l’élaboration de cadres juridiques adaptés à l’intelligence artificielle et aux réseaux sociaux, ainsi qu’une meilleure prise en compte des langues africaines dans les systèmes numériques. Au-delà du cas gabonais, cette séquence illustre la volonté des États africains de reprendre la main sur la gouvernance de l’espace numérique tout en maintenant le dialogue avec les géants mondiaux du secteur.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 4 juin 2026 à 13h55min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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