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Ministère de l’Éducation : Une vingtaine d’agents interpellés pour un détournement de 560 millions

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 5 juin 2026 à 13h56min
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Une vue de la vingtaine d’agents de la Direction centrale des affaires financières interpellés © D.R.
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Une vingtaine d’agents de la Direction centrale des affaires financières (DCAF) du ministère de l’Éducation nationale ont été interpellés dans le cadre d’une enquête portant sur une présumée surfacturation de bons de caisse estimée à plus de 560 millions de FCFA. Une affaire révélée à la faveur d’un audit déclenché après les mouvements de grève dans le secteur éducatif et qui met en lumière de possibles dérives dans la gestion des deniers publics.

Alors que les enseignants réclament depuis plusieurs mois le paiement de leurs droits et l’amélioration de leurs conditions de travail, c’est un tout autre dossier qui éclabousse aujourd’hui le ministère de l’Éducation nationale. Selon les premières informations relayées par Gabon 1ère, une vaste opération de Police judiciaire a conduit à l’interpellation d’une vingtaine d’agents de la Direction centrale des affaires financières (DCAF), soupçonnés d’être impliqués dans un mécanisme de surfacturation de bons de caisse portant sur plus de 560 millions de FCFA.

Cette affaire trouve son origine dans un audit ordonné à la suite des tensions sociales qui ont paralysé le secteur éducatif ces derniers mois. Les vérifications engagées sur les dépenses liées notamment aux vacations auraient permis de mettre au jour d’importantes anomalies financières.

De simples exécutants ou les maillons d’un système plus vaste ?

Parmi les agents interpellés, plusieurs contestent toute responsabilité directe. Ils affirment n’avoir fait qu’exécuter des opérations validées en amont par leur hiérarchie. « Nous ne sommes ni ordonnateurs ni administrateurs de crédits. Nous exécutons les instructions qui nous sont transmises », aurait confié l’un des mis en cause aux enquêteurs.

Une ligne de défense qui soulève une question fondamentale : comment un mécanisme impliquant plus d’un demi-milliard de FCFA aurait-il pu fonctionner sans validation à différents niveaux de la chaîne administrative et financière ?

Un révélateur des failles de gouvernance

Au-delà des responsabilités individuelles, cette affaire met en lumière les insuffisances persistantes des mécanismes de contrôle interne dans certaines administrations publiques. Comment des montants aussi importants ont-ils pu être engagés sans déclencher d’alerte ? Où étaient les dispositifs de vérification censés garantir la bonne utilisation des fonds publics ? Autant de questions qui alimentent désormais les interrogations de l’opinion.

L’enquête se poursuit afin d’identifier l’ensemble des acteurs impliqués dans ce dossier. Les personnes interpellées devraient être présentées au parquet dans les prochains jours. Si les faits venaient à être confirmés, cette affaire pourrait constituer l’un des plus importants scandales financiers enregistrés ces dernières années au sein du ministère de l’Éducation nationale, dans un contexte où l’État est appelé à renforcer la transparence et la rigueur dans la gestion des ressources publiques.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 5 juin 2026 à 13h56min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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