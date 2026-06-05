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«Un Gabonais, un toit» : Hermann Immongault sonne la mobilisation générale pour convaincre les populations 

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 5 juin 2026 à 15h28min
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Le vice-président du gouvernement Hermann Immongault © D.R.
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Au lendemain du lancement du programme présidentiel « Un Gabonais, un toit », le vice-président du gouvernement Hermann Immongault a demandé aux membres du gouvernement de monter au front. Conscient que de nombreux programmes immobiliers ont laissé des souvenirs mitigés aux populations, le VPG estime que la réussite de cette initiative passera autant par la construction des logements que par la capacité de l’État à convaincre les Gabonais de la crédibilité du mécanisme proposé.

Lancé le 2 juin dernier par le président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema, le programme « Un Gabonais, un toit » constitue l’un des projets sociaux les plus ambitieux de ce début de mandat. Mais pour le gouvernement, un défi majeur demeure : restaurer la confiance des populations.

Réuni en Conseil interministériel le 3 juin 2026, le vice-président du gouvernement Hermann Immongault a appelé l’ensemble des ministres à s’investir pleinement dans la communication autour de cette initiative destinée à faciliter l’accès des Gabonais à la propriété. « Sa réussite dépend non seulement de la mobilisation du gouvernement à travers une communication encore plus soutenue pour expliquer le modèle économique proposé », a-t-il insisté.

Convaincre avant même de construire

L’appel du VPG traduit une réalité bien connue : au Gabon, plusieurs programmes de logements annoncés au fil des années ont souvent peiné à atteindre leurs objectifs ou à répondre aux attentes des populations.

Dans ce contexte, les autorités savent que la méfiance existe. D’où la nécessité d’expliquer en détail le dispositif retenu, qui repose sur la réorientation de la prime de logement vers l’acquisition d’un bien immobilier sans prélèvement durant la phase de construction. Le gouvernement assure ainsi que les remboursements ne commenceront qu’à la livraison effective des logements et que le pouvoir d’achat des bénéficiaires sera préservé.

Un test grandeur nature pour la Ve République

Avec 3 100 logements annoncés dans une première phase à Bikélé-Nzong et Essassa, puis 5 000 autres sur les sept prochaines années grâce notamment au partenariat avec le groupe marocain Addoha, le programme représente bien plus qu’un simple projet immobilier. Pour les autorités, il s’agit d’une réponse concrète à la crise du logement qui touche des milliers de familles gabonaises. Pour les populations, en revanche, le véritable juge sera le terrain.

Car au-delà des discours, des maquettes et des cérémonies officielles, les Gabonais attendent surtout de voir sortir de terre des logements accessibles, livrés dans les délais annoncés et conformes aux promesses formulées. C’est à cette condition que « Un Gabonais, un toit » pourra devenir l’un des symboles de la politique sociale de la Ve République, plutôt qu’une promesse supplémentaire venue enrichir la longue liste des projets immobiliers restés inachevés.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 5 juin 2026 à 15h28min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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