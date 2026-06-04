Gabon : À Bakoumba, Eramet-Comilog et la Fondation Lékédi réinventent le modèle de développement durable

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À l’heure où les regards se tournent vers les modèles de développement durable, la petite localité de Bakoumba s’impose comme un véritable laboratoire à ciel ouvert. À l’occasion de la 5ème édition de son rendez-vous annuel consacré à la préservation du vivant, la Fondation Lékédi Biodiversité, soutenue par Eramet Comilog, a réuni près d’une centaine d’experts, de scientifiques et de décideurs locaux. L’objectif affiché est ambitieux : transformer la richesse écologique de la région en un véritable moteur de croissance pérenne pour l’Afrique centrale.

Intégrée à la Semaine de l’Environnement d’Eramet, cette rencontre a mis en lumière la feuille de route RSE du groupe minier, baptisée « Act for Positive Mining ». Loin d’être une simple contrainte réglementaire, la protection des écosystèmes est ici pensée comme un actif de territoire. La réhabilitation des sites, abordée lors des discussions, démontre qu’il est possible de restaurer le capital naturel tout en stimulant l’économie locale.

Des institutions de premier plan comme le CIRAD et le CIRMF ont d’ailleurs rappelé qu’une gestion durable de la faune sauvage restait le meilleur rempart pour la santé publique et la prévention des écosystèmes des communautés forestières.

L’économie verte en action

La transition écologique ne se décrète pas, elle se finance. L’intervention du Fonds CAFI-Gabon a ouvert des perspectives majeures sur les mécanismes de finance verte capables de valoriser ce patrimoine. Sur le terrain, l’impact de la Fondation, créée en 2021, est déjà palpable. Elle insuffle une dynamique nouvelle à travers l’écotourisme, la recherche scientifique et la création d’emplois verts.

En injectant par exemple plus de 10 millions de FCFA chaque mois dans l’agriculture de proximité pour approvisionner ses structures, l’institution prouve que la conservation s’accorde parfaitement avec la prospérité des producteurs locaux.

Sensibiliser les générations futures

L’avenir de cette démarche repose également sur la transmission. L’événement s’est ainsi clôturé par une note d’espoir portée par quarante élèves du programme Gabon Green Generation. Guidés par le WWF Gabon, ces jeunes ont conçu un parcours immersif retraçant la fragilité des mangroves, de la savane et des forêts locales.

Une manière concrète d’ancrer les métiers de l’environnement dans l’esprit de la jeunesse du Haut-Ogooué, tout en garantissant que le virage amorcé aujourd’hui à Bakoumba profitera durablement aux générations de demain.