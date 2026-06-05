Gabon : cinq nouveaux ambassadeurs accrédités par Oligui Nguema

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Un ballet diplomatique d’envergure s’est joué ce jeudi 04 juin 2026 au Palais présidentiel de Libreville. Le chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a officiellement reçu les lettres de créance de cinq nouveaux ambassadeurs, marquant une accélération notable de la politique étrangère gabonaise.

L’événement, annoncé par un communiqué de la présidence de la République transmis à l’Agence gabonaise de presse (AGP), consacre le retour au premier plan de la diplomatie nationale. Parmi les nouveaux plénipotentiaires accrédités, Daouda Soumah représentera la République de Guinée avec une résidence établie à Libreville.

Les quatre autres diplomates suivront les affaires gabonaises depuis les capitales régionales. Antonios Papadopoulos portera la voix de la République Hellénique (Grèce) depuis Kinshasa. L’Autriche et le Danemark ont choisi d’affecter leurs représentants, respectivement Peter Guschelbauer et Jens Ole Bach Hansen, depuis Abuja. Enfin, Luis Miguel Leandro Da Silva représentera la République portugaise depuis São Tomé.

Vers une coopération bilatérale redynamisée

Au-delà du protocole républicain, cette cérémonie a ouvert la voie à des échanges directs et constructifs. Lors de discussions en tête-à-tête, le président de la Transition et ses hôtes ont balayé les grands dossiers d’intérêt commun. Au cœur des priorités : le renforcement des alliances politiques et le maintien d’un dialogue permanent.

Selon la présidence, cette séquence témoigne de « l’intérêt croissant que suscite le Gabon auprès de ses partenaires internationaux » et confirme « la confiance renouvelée de la communauté internationale ».

L’ambition d’une diplomatie plus offensive

Ce nouveau chapitre s’inscrit dans la droite ligne des ambitions de la Ve République. Depuis le récent tournant institutionnel, Libreville a profondément restructuré sa politique étrangère. Sous la direction de Brice Clotaire Oligui Nguema, le pays déploie une stratégie plus affirmée, centrée sur le respect mutuel, la stabilité et des partenariats économiques mutuellement bénéfiques.

Alors que le Gabon multiplie les interventions au sein des grandes instances régionales, ce ballet diplomatique réaffirme une ambition claire : consolider le statut du pays comme un acteur africain influent, crédible et résolument engagé pour la paix et le progrès partagé.