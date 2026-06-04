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Gabon : le torchon brûle à l’ARTF

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 4 juin 2026 à 13h32min
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Siège de l'Agence de régulation des Transports Ferroviaires © D.R.
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Convoquée en urgence ce jeudi 4 juin 2026 à Owendo, une assemblée générale du personnel de l’Autorité de Régulation des Transports Ferroviaires (ARTF) révèle un climat social particulièrement dégradé. Entre retards récurrents de salaires, paiement de primes en souffrance et polémique autour de la disparition présumée de dossiers du personnel, l’institution chargée de réguler le secteur ferroviaire traverse une zone de fortes turbulences.

Alors que le gouvernement multiplie les annonces sur la modernisation du Transgabonais et le renforcement de la gouvernance ferroviaire, l’ARTF, organe régulateur du secteur, semble confrontée à ses propres difficultés internes. Le Syndicat National des Agents de l’Autorité de Régulation des Transports Ferroviaires (SYNA-ARTF) et le SNAARF ont convoqué l’ensemble du personnel à une assemblée générale extraordinaire afin d’examiner plusieurs dossiers jugés urgents.

Des salaires toujours au cœur du malaise

Parmi les principaux points inscrits à l’ordre du jour figurent le paiement du salaire du mois de mai et celui de la prime du 1er mai. Une situation qui ravive le mécontentement des agents confrontés depuis plusieurs mois à des difficultés récurrentes de rémunération.

Si certains arriérés ont été progressivement apurés au fil des mois, les syndicats dénoncent une crise devenue structurelle. Pour de nombreux agents, ces retards répétés fragilisent davantage des conditions sociales déjà précaires et alimentent un profond sentiment d’incertitude au sein de l’institution.

La disparition de dossiers attise les tensions

À cette crise sociale s’ajoute désormais une polémique interne autour de dossiers administratifs du personnel. Dans un courrier adressé au Secrétaire exécutif, le directeur des Ressources humaines affirme avoir transféré l’intégralité des dossiers physiques des agents à la hiérarchie sur instruction de cette dernière.

Or, selon ce document, 28 dossiers seraient aujourd’hui introuvables. Une situation qui suscite interrogations et inquiétudes parmi les agents. Le responsable des ressources humaines indique même être accusé dans plusieurs groupes de discussion d’être impliqué dans ce qui est présenté par certains comme un « complot visant les agents ».

Dans ce contexte explosif, l’assemblée générale du 4 juin pourrait marquer un tournant décisif pour une institution dont la stabilité apparaît plus que jamais fragilisée.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 4 juin 2026 à 13h32min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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