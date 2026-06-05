Gabon : ces oubliés de la République qui errent nus dans nos rues

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À Libreville, Port-Gentil, Franceville ou encore Oyem, il n’est pas rare de croiser des personnes souffrant manifestement de troubles psychiatriques, abandonnées à elles-mêmes dans les rues. Une réalité dérangeante qui interroge autant la prise en charge sanitaire que la capacité de la société gabonaise à protéger les plus vulnérables.

Ils marchent seuls, parfois pieds nus, souvent désorientés. Certains fouillent les poubelles, d’autres parlent dans le vide. Les cas les plus extrêmes montrent des hommes ou des femmes déambulant partiellement, voire totalement dénudés au milieu de l’espace public. Une image qui choque, mais qui semble progressivement s’installer dans le paysage urbain gabonais.

Pourtant, derrière chaque silhouette errante se cache une histoire humaine. Une maladie mentale non prise en charge. Une famille dépassée. Une rupture sociale. Ou simplement l’absence d’un système capable d’assurer un suivi durable aux personnes souffrant de troubles psychiatriques.

Quand la rue devient un hôpital à ciel ouvert

La question mérite d’être posée sans détour : comment une personne manifestement en détresse psychique peut-elle vivre des semaines, des mois, voire des années dans la rue sans qu’aucune solution pérenne ne lui soit proposée ?

Le problème dépasse largement le cadre de la simple assistance sociale. Il relève de la santé publique. Car lorsque des malades mentaux deviennent visibles uniquement parce qu’ils errent sur les marchés, les carrefours ou les grandes artères de nos villes, c’est tout le système de prise en charge qui apparaît défaillant. Au Gabon, les structures spécialisées restent limitées et les familles, souvent seules face à la maladie, manquent d’accompagnement psychologique, médical et financier.

Une urgence humaine autant que sanitaire

Alors que les autorités multiplient les discours sur la modernisation du système de santé, la situation de ces hommes et femmes rappelle qu’une politique sanitaire ne se mesure pas uniquement au nombre d’hôpitaux construits ou aux équipements inaugurés. Elle se mesure aussi à la manière dont une nation traite ses citoyens les plus fragiles. Car une République qui laisse ses malades mentaux errer nus dans ses rues ne fait pas seulement face à un problème médical. Elle est confrontée à une question de dignité humaine.

Le défi est désormais clair : sortir la santé mentale de l’angle mort des politiques publiques. Car derrière chaque regard perdu au bord d’une route se trouve un Gabonais qui attend encore que la République se souvienne de lui.