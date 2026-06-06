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Gabon : hausse continue de la part de TVA dans les recettes

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 6 juin 2026 à 11h36min
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Ministère de l'Économie © D.R.
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Le Gabon figure parmi les pays africains où la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a connu la progression la plus spectaculaire au cours de la dernière décennie. C’est ce que révèle le rapport 2026 sur les Perspectives économiques en Afrique de la Banque africaine de développement (BAD), consacré à la mobilisation des ressources intérieures. Selon l’institution financière panafricaine, la part de la TVA dans les recettes fiscales totales du Gabon est passée de 49 % à 72 % entre 2010 et 2023, traduisant une dépendance croissante de l’État à cette source de financement. Cette évolution place le pays parmi les États africains ayant le plus renforcé le recours à la fiscalité sur la consommation.

Cette tendance s’inscrit dans un contexte continental marqué par la domination des impôts indirects dans les finances publiques. La BAD souligne que la TVA demeure la pierre angulaire de la mobilisation des recettes en Afrique, représentant entre 23 % et 33 % des recettes fiscales totales sur la période 2010-2023. En 2023, les impôts indirects, incluant la TVA, les droits d’accise et les taxes douanières, ont généré près de 60 % des recettes fiscales du continent. Cette orientation reflète la capacité des États à mobiliser rapidement des ressources dans des économies où l’informalité reste élevée et où les administrations fiscales font encore face à des contraintes structurelles.

Une performance révélant des défis structurels

Pour la BAD, la progression de la TVA au Gabon constitue certes un indicateur d’amélioration de la collecte fiscale, mais elle met également en lumière une dépendance accrue à la fiscalité fondée sur la consommation. À l’inverse, les impôts directs, notamment l’impôt sur le revenu des personnes physiques et l’impôt sur les sociétés, continuent de représenter des parts plus modestes des recettes publiques dans la plupart des pays africains. Cette situation s’explique notamment par l’étroitesse des assiettes fiscales, la faiblesse de l’emploi formel et l’importance du secteur informel.

Le rapport souligne par ailleurs que les administrations fiscales africaines demeurent très hétérogènes. Si des progrès ont été enregistrés dans l’identification des contribuables et le respect des obligations déclaratives, les capacités de contrôle et d’audit restent inégales selon les pays. Pour le Gabon, l’enjeu consiste désormais à consolider les acquis de la TVA tout en diversifiant les sources de recettes afin de renforcer la résilience budgétaire et réduire la dépendance aux prélèvements sur la consommation, dans un contexte où la mobilisation efficace des ressources nationales demeure un levier essentiel du développement.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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