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Fougamou : un budget de plus de 230 millions de FCFA pour redorer l’image de la ville

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 21 avril 2026 à 16h59min
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Instantané de la session du Conseil municipal de Fougamou présidé par le maire Joseph Moutandou Mboumba © D.R.
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Ce lundi 20 avril 2026, l’hôtel de ville de la Commune de Fougamou a accueilli une session budgétaire cruciale. Sous la direction de Joseph Moutandou Mboumba, maire de la commune et figure respectée pour son expertise en gestion publique, les conseillers municipaux ont examiné et validé la feuille de route financière de l’exercice en cours avec un budget arrêté à plus de 230 millions de FCFA.

Selon les informations rapportées par le média local Fougamou Actu, le budget primitif de l’exercice 2026 a été arrêté à la somme de 239 420 882 FCFA. Le point d’orgue de cette session a sans doute été l’issue du vote : le budget a été adopté à l’unanimité. Ce plébiscite témoigne de la cohésion de l’équipe municipale et d’une confiance renouvelée envers la méthode de travail du maire, axée sur la rigueur et la responsabilité.

Les deux adjoints au maire, acteurs clés de cette réussite, n’ont pas manqué de saluer ce consensus. Pour eux, cette unité de vue représente un signal fort pour la suite de la mandature, garantissant une stabilité politique nécessaire à la réalisation des grands chantiers.

Quatre axes prioritaires pour la commune

L’enveloppe de près de 240 millions de F CFA sera déployée pour transformer le quotidien des administrés. Le Conseil municipal a défini des priorités claires notamment le renforcement de l’accompagnement des citoyens; la poursuite des efforts d’aménagement et de salubrité urbaine; la mise à niveau progressive des infrastructures locales et le soutien direct aux initiatives porteuses de croissance.

Pour Joseph Moutandou Mboumba, cette adoption à l’unanimité n’est pas une fin en soi, mais un moteur. Il y voit un encouragement à poursuivre une action fondée sur la concertation. En dotant Fougamou de ces moyens financiers, la municipalité réaffirme son ambition première : la recherche constante du bien-être collectif et l’essor durable de la commune.

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