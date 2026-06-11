Gabon : le tourisme sur de bons rails avec Pr. Marcelle Ibinga après 100 jours !

Ecouter l'article

À l’occasion du grand oral chez notre confrère Gabon 1ère, les 100 premiers jours de l’action gouvernementale, le Professeur Marcelle Ibinga épouse Itsitsa, Ministre du Tourisme Durable et de l’Artisanat, a dressé un premier bilan d’étape. Et le moins que l’on puisse dire c’est que la refonte en cours est alléchante avec notamment des réformes structurelles qui posent les jalons d’une diversification économique attendue.

100 jours pour convaincre et impulser un nouveau cap, c’est la mission relevée par le Pr. Marcelle Ibinga épouse Itsitsa. Invitée lors d’une émission spéciale, le Ministre du Tourisme Durable et de l’Artisanat s’est prêtée à l’exercice du bilan réglementaire. Occasion pour cette dernière de décliner les premiers résultats d’une feuille de route alignée sur la vision managériale du Chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Laquelle vise l’érection du tourisme en leviers de croissance et de création d’emplois locaux.

The right person at the right place !

Parmi les actes forts de ce début de magistère, le Pr. Marcelle Ibinga épouse Itsitsa a mis le cursus sur le déploiement de la Stratégie Nationale du Tourisme Durable. Le membre du Gouvernement a notamment mis en relief le succès de la Caravane Touristique. Une initiative un outil politique conçu pour démocratiser le tourisme intérieur. Il s’agit d’une incitation émise à l’endroit des Gabonais à s’approprier leur patrimoine. L’objectif est d’irriguer le tissu économique des provinces, au bénéfice immédiat des artisans et des petites entreprises locales.

Sur le front de l’artisanat, le ministre a réaffirmé sa volonté de structurer une filière encore trop informelle. Il va sans dire que l’heure est à la professionnalisation et à la valorisation des savoir-faire nationaux pour accroître leur contribution au produit intérieur brut. Face aux critiques légitimes sur le coût élevé de la destination Gabon, le Professeur Marcelle Ibinga épouse Itsitsa n’a pas éludé les défis. Pour la ministre de tutelle, il faudra dépasser les freins infrastructurels et les enclaves logistiques. Cela passe par des réformes devant permettre d’aboutir à une offre plus compétitive et accessible. Fruit d’un partenariat franc public-privé.