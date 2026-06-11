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Christian N’Nang Nsome : six mois de détention pour au final un non-lieu prononcé

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 11 juin 2026 à 11h51min
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Détenu à la Prison centrale de Libreville depuis le 17 décembre 2025, le président du Mouvement pour la Grandeur du Gabon (MGG), Christian Mermance N’Nang Nsome a recouvré la liberté, nous a appris SOS Prisonniers Gabon dans un communiqué publié ce 11 juin 2026. Placé sous mandat de dépôt pour une supposée tentative d’insurrection et trouble à l’ordre public, le juge a finalement jugé que les faits n’étaient pas qualifiés, prononçant ainsi un non-lieu à son encontre.

« Au terme de plusieurs mois d’instruction et après plus de six mois passés en détention préventive, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, constatant l’absence de charges suffisantes pour justifier son renvoi devant une juridiction de jugement », indique SOS Prisonniers Gabon. L’organisation rappelle que l’interpellation de Christian N’Nang Nsome était liée à son projet d’organiser une conférence de presse avant la visite au Gabon du président français Emmanuel Macron. Cette rencontre devait porter sur une coopération « gagnant-gagnant » entre la France et le Gabon ainsi que sur la création d’une coalition de partis politiques.

Une détention préventive qui interroge

Pour SOS Prisonniers Gabon, cette remise en liberté soulève de nombreuses interrogations sur le recours à la détention préventive. L’organisation estime qu’un citoyen ne devrait pas passer plus de six mois en prison avant qu’un juge ne conclut finalement à l’absence de charges suffisantes. Elle s’interroge également sur les conséquences humaines, familiales, professionnelles et psychologiques d’une telle privation de liberté, désormais considérée comme injustifiée au regard de la décision de justice.

Depuis l’ouverture de cette procédure, SOS Prisonniers Gabon affirme avoir plaidé en faveur de la libération de Christian N’Nang Nsome, rappelant que la détention préventive ne doit pas se transformer en peine anticipée. L’organisation invite les autorités judiciaires à tirer les enseignements de cette affaire afin de renforcer le respect de la présomption d’innocence et la confiance des citoyens envers la justice. Elle a également salué le travail de Me Jean-Paul Moumbembé, avocat de l’ancien détenu, ainsi que la mobilisation de toutes les personnes ayant soutenu sa libération.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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