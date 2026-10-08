Octobre rose : le dépistage un geste crucial contre le cancer du sein

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Le cancer du sein peut toucher toutes les femmes, indépendamment de leur âge ou de leur situation. À l’occasion d’Octobre Rose, le Centre Hospitalier Universitaire de Libreville (CHUL) remet l’accent sur l’importance du dépistage précoce, présenté comme l’un des moyens essentiels pour détecter la maladie à temps et améliorer sa prise en charge. À travers une campagne de sensibilisation, l’établissement invite ainsi les femmes à ne pas attendre l’apparition d’un doute ou d’un symptôme avant de consulter.

Parce que la maladie n’arrive pas qu’aux autres, le CHUL encourage également les femmes à parler du cancer du sein autour d’elles. Une mère, une sœur, une amie ou encore une collègue peut être concernée au cours de sa vie. Dès lors, la sensibilisation de l’entourage constitue aussi un levier important dans la prévention. Le message porté par l’établissement se veut donc simple notamment s’informer, en parler et surtout adopter le dépistage comme un réflexe de santé.

Détecter tôt pour mieux agir

En effet, lorsqu’il est détecté précocement, le cancer du sein peut être pris en charge plus efficacement. Le dépistage permet notamment d’identifier d’éventuelles anomalies avant même que celles-ci ne se manifestent par des signes évidents. Pour le CHUL, il ne s’agit donc pas d’attendre l’apparition d’une grosseur ou d’une inquiétude pour prendre rendez-vous. Au contraire, la démarche préventive doit permettre aux femmes de mieux connaître leur état de santé et de consulter lorsqu’un contrôle est nécessaire.

Ainsi, à travers cette mobilisation durant Octobre Rose, le CHUL appelle à une prise de conscience collective face aux cancers féminins. L’établissement entend également rappeler que la prévention ne repose pas uniquement sur les professionnels de santé : chaque femme peut contribuer à sa propre protection en s’informant et en se faisant dépister, tandis que l’entourage peut jouer un rôle en encourageant cette démarche. Le message est donc clair, face au cancer du sein, la vigilance doit rester de mise. Faire du dépistage un réflexe, c’est aussi se donner davantage de chances d’agir à temps.