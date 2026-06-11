A La UneDerniers articlesJUSTICE

Gabon : le procureur général Eddy Minang suspendu pour 3 mois et déjà remplacé !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 11 juin 2026 à 19h28min
4 712 Temps de lecture 1 minute
Le procureur général près la Cour d'appel judiciaire de Libreville, Eddy Minang © D.R.
Ecouter l'article

Par décision n° 000007/MJGSCDH, prise le 9 juin 2026 par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Augustin Emane, et notifiée au Dr. Eddy Narcisse Minang, Procureur Général près la Cour d’appel judiciaire de Libreville, magistrat hors hiérarchie, a fait l’objet d’une mesure de suspension conservatoire de ses fonctions pour une durée de 3 mois. Selon des sources judiciaires relayées par le média Gabonreview, l’homme de loi serait suspecté d’être impliqué dans un réseau d’influence occulte pour des affaires à scandale.

Notre confrère Gabonreview est formel « auditionné durant plusieurs heures à la présidence de la République, Eddy Narcisse Minang a fait l’objet d’une suspension conservatoire signée par le ministre de la Justice, Garde des Sceaux », est-il écrit dans un article récemment publié ce jeudi 11 mai 2026. Aussi, une source atteste que l’intérim a « immédiatement été confié à Thalie Aubone Nguema épouse Edjo, également magistrate hors hiérarchie ». Et ce, en droite ligne du principe de la continuité du service public.

Dr. Eddy Minang, hors de l’appareil judiciaire pour 3 mois et….

Cette mise à l’écart provisoire serait motivée par de « lourds soupçons d’interférence et d’entrave à l’action publique ». Au cœur de la tempête, plusieurs dossiers financiers « sulfureux » notamment un contentieux qui implique la société Covec Gabon pour un montant évalué à 4 milliards de francs CFA.Cependant, d’après les révélations de Gabonreview, le véritable élément déclencheur demeure l’affaire dite de Direction centrale des affaires financières « DCAF » du ministère de l’Éducation nationale.

Rendu public début juin 2026 par le procureur de la République près le Tribunal de première instance de Libreville, Dick Fabrice Boungou Mikolo, ce dossier de surfacturations a entraîné l’interpellation d’une vingtaine d’agents pour un préjudice financier estimé entre 560 et 700 millions de francs CFA. Le procureur général suspendu est suspecté d’avoir usé de son entregent pour « court-circuiter l’instruction en cours ». Il semblerait que cet élan inexplicable serait dû aux liens de connexité géographique avec le directeur de la DCAF, tous deux originaires du Woleu-Ntem. Sapristi ! Nous y reviendrons !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 11 juin 2026 à 19h28min
4 712 Temps de lecture 1 minute
Photo de Lyonnel Mbeng Essone

Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

Articles similaires

Gabon : après les médias, qui sera le prochain secteur sacrifié ?

11 juin 2026 à 21h00min

OMS : les acides gras trans une menace pour la santé cardiovasculaire

11 juin 2026 à 16h33min

Libreville :  la construction du centre commercial du Marché de Mont-Bouët va bon train 

11 juin 2026 à 16h22min

FEG : Alain-Claude Kouakoua veut transformer l’intérim en mandat et renforcer la voix du secteur privé

11 juin 2026 à 16h14min
Laisser nous votre commentaire

Un commentaire

  1. Le jour semblerait commencer à se lever !
    Mais de quoi s’agit-il au fond, indépendamment des récits médiatiques ?
    L’abus de confiance pourrait bien susciter des frustrations ! Heureusement, des preuves pourraient bien donner lieu à une condamnation car l’exemplarité serait désormais sollicitée, du moins, exigée !
    Et si tel serait le cas, où en sommes nous avec des promesses pastorales où l’emploi stagne, l’éducation en déclin, l’économie au rabais, l’environnement devenu le terrain de tout type de catastrophe !
    Mais les maires préfèrent taxer les petits champignons de mer alors que le plus gros pollueurs seraient exemptés de toutes responsabilités !
    Le monde à l’envers !

    Que la justice redresse enfin les justiciables ! Mais pour quelles peines ?

    Bienvenue dans les aventures de Coco-Bongo !

    Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Gabon : pourquoi l’État peine-t-il à soutenir son unique usine de fabrication de médicaments ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Pourquoi l’État peine-t-il à soutenir son unique usine de fabrication de médicaments ?
[#Reportage] Coopération : Fabrice Mauries prépare la visite d’Oligui Nguema en France 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Coopération : Fabrice Mauries prépare la visite d’Oligui Nguema en France
[#RevuedePresse] Revue de presse du 11 Juin 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#RevuedePresse] Revue de presse du 11 Juin 2026
[#Reportage] Taxi Gab+ : Oligui Nguema préside la cérémonie de remise de 200 véhicules 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Taxi Gab+ : Oligui Nguema préside la cérémonie de remise de 200 véhicules
[#Journal] Le 12H30 du 11 Juin 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 12H30 du 11 Juin 2026
[#Reportage] Prison centrale : 20 dossiers en ouverture des audiences correctionnelles foraines 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Prison centrale : 20 dossiers en ouverture des audiences correctionnelles foraines
S'abonner
Bouton retour en haut de la page