Gabon : le procureur général Eddy Minang suspendu pour 3 mois et déjà remplacé !

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Par décision n° 000007/MJGSCDH, prise le 9 juin 2026 par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Augustin Emane, et notifiée au Dr. Eddy Narcisse Minang, Procureur Général près la Cour d’appel judiciaire de Libreville, magistrat hors hiérarchie, a fait l’objet d’une mesure de suspension conservatoire de ses fonctions pour une durée de 3 mois. Selon des sources judiciaires relayées par le média Gabonreview, l’homme de loi serait suspecté d’être impliqué dans un réseau d’influence occulte pour des affaires à scandale.

Notre confrère Gabonreview est formel « auditionné durant plusieurs heures à la présidence de la République, Eddy Narcisse Minang a fait l’objet d’une suspension conservatoire signée par le ministre de la Justice, Garde des Sceaux », est-il écrit dans un article récemment publié ce jeudi 11 mai 2026. Aussi, une source atteste que l’intérim a « immédiatement été confié à Thalie Aubone Nguema épouse Edjo, également magistrate hors hiérarchie ». Et ce, en droite ligne du principe de la continuité du service public.

Dr. Eddy Minang, hors de l’appareil judiciaire pour 3 mois et….

Cette mise à l’écart provisoire serait motivée par de « lourds soupçons d’interférence et d’entrave à l’action publique ». Au cœur de la tempête, plusieurs dossiers financiers « sulfureux » notamment un contentieux qui implique la société Covec Gabon pour un montant évalué à 4 milliards de francs CFA.Cependant, d’après les révélations de Gabonreview, le véritable élément déclencheur demeure l’affaire dite de Direction centrale des affaires financières « DCAF » du ministère de l’Éducation nationale.

Rendu public début juin 2026 par le procureur de la République près le Tribunal de première instance de Libreville, Dick Fabrice Boungou Mikolo, ce dossier de surfacturations a entraîné l’interpellation d’une vingtaine d’agents pour un préjudice financier estimé entre 560 et 700 millions de francs CFA. Le procureur général suspendu est suspecté d’avoir usé de son entregent pour « court-circuiter l’instruction en cours ». Il semblerait que cet élan inexplicable serait dû aux liens de connexité géographique avec le directeur de la DCAF, tous deux originaires du Woleu-Ntem. Sapristi ! Nous y reviendrons !