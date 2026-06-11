OMS : les acides gras trans une menace pour la santé cardiovasculaire

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Les acides gras trans continuent de représenter une menace silencieuse pour la santé publique mondiale. Dans un communiqué publié en 2024, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) alerte une nouvelle fois sur les dangers de ces substances présentes dans de nombreux aliments industriels. Selon l’organisation, leur consommation est responsable de plus de 278 000 décès chaque année dans le monde, principalement en raison de leurs effets néfastes sur le système cardiovasculaire.

Le danger des acides gras trans réside dans leur capacité à endommager progressivement les artères. Présents dans de nombreux produits transformés tels que les snacks préemballés, les viennoiseries, les biscuits, les aliments frits ou encore certaines matières grasses à tartiner, ils favorisent l’accumulation de dépôts graisseux dans les vaisseaux sanguins. Cette obstruction augmente considérablement le risque d’infarctus du myocarde et d’autres maladies cardiovasculaires.

Les chiffres rapportés par l’OMS sont alarmants. En effet, une consommation élevée d’acides gras trans accroît de 34 % le risque de décès toutes causes confondues, de 28 % le risque de décès lié aux cardiopathies coronariennes et de 21 % le risque de développer une maladie coronarienne. Contrairement à certains nutriments, ces substances n’apportent aucun bénéfice pour la santé.

Une présence encore importante dans l’alimentation moderne

Les acides gras trans existent naturellement en faibles quantités dans la viande et les produits laitiers. Toutefois, ce sont surtout les acides gras trans produits industriellement qui préoccupent les autorités sanitaires. Ils proviennent principalement des huiles partiellement hydrogénées utilisées par certains fabricants pour améliorer la texture, le goût ou la durée de conservation des aliments. On les retrouve fréquemment dans les pâtisseries industrielles, les aliments transformés et certains produits vendus dans la rue ou servis dans les restaurants.

L’OMS précise également que le chauffage des huiles à très haute température peut produire des acides gras trans, mais dans des proportions généralement faibles comparées à celles issues des procédés industriels. Face à cette menace évitable, l’organisation onusienne appelle à une mobilisation collective et recommande aux consommateurs de privilégier les aliments frais, de limiter leur consommation de produits ultra-transformés et de vérifier la composition des aliments qu’ils achètent.

De plus, elle encourage également les gouvernements à adopter des réglementations visant à éliminer progressivement les acides gras trans industriels du marché. Pour les experts de la santé, réduire l’exposition à ces substances constitue une mesure simple mais essentielle pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, qui demeurent aujourd’hui la première cause de mortalité à l’échelle mondiale.