Gabon : le Haut conseil à l’investissement, un signal fort pour la compétitivité

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Le vice-président du gouvernement, Hermann Immongault, a présidé ce jeudi 4 juin 2026 au Palais des congrès de Libreville la cérémonie officielle de relance des travaux du Haut Conseil à l’investissement (HCI). Cette rencontre marque la concrétisation d’une instruction donnée le 30 avril dernier par le président de la République lors du Conseil des ministres, visant à redynamiser le dialogue entre les pouvoirs publics et le secteur privé.

La reprise des travaux du HCI constitue une étape importante dans la stratégie gouvernementale de transformation économique. Jusqu’au 15 juin prochain, les participants examineront plusieurs thématiques liées à l’investissement, à la compétitivité des entreprises et à la création d’emplois. Pour le coordinateur de l’action gouvernementale, la réussite de cette démarche repose sur trois principes essentiels. La transparence et la confiance mutuelle, l’inclusivité et la représentativité, ainsi que la responsabilité assortie d’un suivi rigoureux des engagements pris. L’objectif est de lever les obstacles qui freinent l’initiative privée et de produire des résultats.

Un partenariat renforcé entre l’État et le secteur privé

Au cours de la cérémonie, le ministre de l’Économie, des Finances, de la Dette et des Participations, chargé de la lutte contre la vie chère, Thierry Minko, a réaffirmé l’engagement de l’État à accompagner les opérateurs économiques. Il a souligné que malgré un contexte international incertain, l’économie gabonaise continue de faire preuve de résilience. Le gouvernement poursuit notamment un travail de rationalisation de la parafiscalité afin d’alléger les charges supportées par les entreprises et de renforcer leur compétitivité.

De son côté, le président de la Fédération des entreprises du Gabon (FEG), Alain-Claude Kouakoua, a salué la tenue de cette concertation qu’il considère comme un levier essentiel pour accélérer les investissements et stimuler la croissance. Il a rappelé que le secteur privé est un acteur central du développement national, contribuant à travers l’investissement, l’emploi, la formation, l’innovation et les exportations. Cette relance du HCI traduit ainsi la volonté commune du gouvernement et des entreprises de bâtir une économie plus dynamique, résiliente et créatrice d’opportunités pour les Gabonais.