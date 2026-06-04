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France : hobosexualité, une forme de relation toxique en vogue

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 4 juin 2026 à 14h57min
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Les relations amoureuses peuvent parfois cacher des comportements toxiques. On connaît déjà le ghosting, qui consiste à disparaître sans donner de nouvelles. Il existe aussi le love bombing, où une personne donne énormément d’attention au début pour séduire. Enfin, il y a le breadcrumbing, qui consiste à maintenir l’autre accroché avec de petites attentions irrégulières.

Un autre phénomène, moins connu, est celui des hobosexuels. En effet, le  terme vient de « hobo », qui signifie « vagabond » en anglais. Un néologisme apparu dans la presse américaine vers 2017. Ce substantif désigne une personne qui entre dans une relation principalement pour trouver un logement, et non par véritable intérêt amoureux.

Il s’agit d’une personne qui sort avec vous dans le seul but d’avoir un endroit où loger et non par véritable intérêt romantique. C’est ce que rapporte TF1 INFO dans une publication datant du 31 mars 2026.

De la séduction à la dépendance : quand la relation bascule

Dans ce type de situation, la relation commence généralement sur une application de rencontre. Très vite, la personne raconte une histoire difficile ou émouvante, tels que des problèmes de logement, une situation financière compliquée ou une période de vie instable. Ces récits peuvent susciter de la compassion et donner envie d’aider. La relation évolue alors rapidement. Ensuite, la personne finit par passer de plus en plus de temps chez l’autre, jusqu’à s’y installer complètement. Cela se fait parfois sans vraie discussion ni accord clair.

Selon TF1 INFO, ce phénomène s’apparente à un « parasitisme amoureux » qui tire profit des ressources de l’autre et peut causer des dégâts émotionnels. Mais une fois installée, les problèmes peuvent apparaître. Certaines personnes ne participent pas aux dépenses du foyer, ne prennent pas part aux tâches quotidiennes et dépendent fortement de leur partenaire pour le logement et les ressources. De plus, dans certains cas, la situation peut aussi devenir conflictuelle, avec des comportements manipulateurs ou violents.

Plusieurs signes peuvent alerter. Parmi ceux-ci, des rendez-vous qui ont toujours lieu au domicile de l’autre, une absence de logement stable, un discours centré sur des difficultés personnelles dès le début de la relation, ou encore une installation très rapide sans discussion. Ce type de comportement peut s’inscrire dans ce qu’on appelle la violence économique. Les professionnels rappellent que cette forme de violence fait partie des violences conjugales. Si une personne se sent concernée ou en difficulté dans ce type de relation, il est important de chercher du soutien auprès d’associations ou de structures spécialisées.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire 

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