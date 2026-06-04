Football : la CAN des sourds et malentendants en novembre à Libreville !

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Libreville est pressentie pour abriter, en novembre 2026, la toute première Coupe d’Afrique des Nations (CAN) des sourds et malentendants. Le Président de la Confédération Africaine de Football des Sourds (DAFC) a officiellement donné son feu vert à la Fédération Gabonaise des Omnisports des Personnes Handicapées (FEGOPH) et à l’AGAOS pour enclencher les préparatifs d’envergure.

Le coup d’envoi de cette grand-messe du football inclusif reste désormais suspendu à l’aval institutionnel du gouvernement gabonais. En coulisses, la diplomatie sportive s’active déjà pour garantir le succès de l’événement. D’ailleurs, le patron de la DAFC a été reçu en audience par Pierre Alain Mounguengui, président de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot), par ailleurs, vice-président de la Confédération africaine de Football (CAF).

La CAN des sourds déjà dans les starting-blocks !

Cette rencontre avec le Président de l’instance faîtière du football gabonais a d’abord permis au dirigeant de la DAFC de témoigner sa gratitude envers son homologue pour son soutien décisif lors de son élection. Occasion d’aborder les défis logistiques et structurels qui attendent la confédération. Fort de son expertise managériale au sommet du football africain, Pierre Alain Mounguengui s’est engagé à parrainer cette initiative.

L’AGAOS en audience avec Pierre Alain Mounguengui © D.R.

Par ailleurs, le patron du football gabonais a promis d’activer ses réseaux d’influence et de mettre son précieux capital relationnel au sein de la CAF au service du comité d’organisation. Il va sans dire que ce tournoi représente un puissant levier d’inclusion. Cette synergie d’actions entre la DAFC et la Fegafoot pose les jalons d’un héritage durable. Cette dernière va offrir d’emblée une vitrine d’élite aux athlètes en situation de handicap. Outil de soft power pour repositionner le Gabon comme le fer de lance du sport pour tous.