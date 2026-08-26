Gabon : le Groupe L’Archer nomme Rose Ogouebandja à la tête de sa nouvelle filiale gabonaise

Ecouter l'article

Le spécialiste de la finance régionale concrétise son expansion dans la zone de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC) avec l’ouverture de sa filiale L’Archer Gabon. Pour porter ses ambitions au sein de la première économie de la sous-région, le groupe a confié les rênes de son bureau de Libreville à une figure chevronnée du secteur financier et des institutions publiques, Rose Ogouebandja.

Avec l’inauguration officielle de son antenne à Libreville, baptisée L’Archer Gabon, le groupe concrétise sa cinquième implantation géographique. Cette démarche stratégique traduit une volonté affirmée de renforcer son maillage opérationnel au sein de la Zone Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale, tout en apportant une contribution active et pérenne au financement du tissu économique gabonais.

Si l’officialisation de ce bureau marque un tournant, l’institution n’arrive pas en terrain inconnu. Présente sur le sol gabonais depuis le début de l’année 2026, l’entité accompagne déjà plusieurs acteurs publics et privés d’envergure. Plus de cinq opérations majeures de structuration et de levée de capitaux sont actuellement engagées, illustrant l’attractivité et l’efficacité de son modèle d’intervention.

Rose Ogouebandja : une expertise hybride d’excellence

Pour piloter cette nouvelle structure stratégique, le groupe a porté son choix sur Rose Ogouebandja. Formée à l’Université Nice Sophia Antipolis en information-communication et titulaire d’un Master en Management des Organisations de l’African University of Management, la nouvelle Directrice Pays affiche une trajectoire remarquable, bâtie entre l’Europe et l’Afrique.

Son profil allie rigueur bancaire internationale et haute maîtrise des rouages d’État. Après près d’une décennie au sein de mastodontes de la finance mondiale, General Electric, BNP Paribas et HSBC, où elle a supervisé la gestion d’actifs et le pilotage de projets européens complexes, elle a réorienté son expertise au service de l’appareil public gabonais. Conseillère auprès de plusieurs ministères clés et haut responsable de la communication présidentielle, Rose Ogouebandja bénéficie d’une lecture fine des enjeux institutionnels et financiers du pays.

Parallèlement à ce parcours, son engagement sociétal est tout aussi affirmé. Présidente fondatrice de l’association Golden Women et ancienne membre du panel consultatif de l’UNCDF pour les services financiers numériques, elle œuvre activement pour le leadership féminin et l’inclusion financière dans la sous-région.

De nouvelles ambitions pour le marché financier

À la tête de L’Archer Gabon, Rose Ogouebandja aura pour mission prioritaire de propulser l’ensemble des activités de l’établissement : accompagnement sur mesure des émetteurs publics et privés, déploiement d’une offre diversifiée de gestion d’actifs et participation active au développement du marché financier régional. Ce recrutement stratégique vient ainsi consolider l’empreinte de la société à un moment charnière de son accélération régionale.