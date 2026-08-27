Gabon : Fiscalité, charges et démarches administratives, 3 freins qui bloquent la jeunesse entrepreneuse

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Sur le papier, la création d’entreprise chez les jeunes n’a jamais semblé aussi dynamique. Pourtant, une part significative de ces initiatives échappe encore aux radars des registres officiels. Dans une analyse consacrée aux blocages du secteur privé émergent, le média Les Échos de l’Éco s’interroge sur les raisons pour lesquelles la transition vers le secteur formel suscite une réticence tenace auprès des jeunes porteurs de projets.

Au cœur des hésitations figure la hantise d’une pression fiscale perçue comme asphyxiante dès le démarrage des activités. Pour de nombreux jeunes entrepreneurs, dont les revenus demeurent instables et très modestes, intégrer le circuit légal équivaut à s’exposer à une cascade de taxes, de cotisations et de redevances administratives difficiles à honorer.

Comme le soulignent nos confrères, cette appréhension financière se double d’une réelle complexité bureaucratique. L’empilement des formalités, la lenteur des circuits de validation et le manque de lisibilité des textes réglementaires finissent par décourager les plus volontaires, qui préfèrent maintenir leur structure sous le manteau pour préserver leur maigre trésorerie.

La méconnaissance des opportunités du secteur structuré

Cette réticence découle également d’un déficit d’information quant aux bénéfices réels du statut légal. L’économie informelle offre un refuge de survie immédiat, mais elle isole l’entrepreneur et bride considérablement son expansion. L’absence d’existence juridique ferme en effet la porte aux financements bancaires, aux subventions publiques ainsi qu’aux marchés d’État ou de grandes entreprises.

L’étude relayée par Les Échos de l’Éco met en lumière ce paradoxe : si le secteur informel protège à court terme contre les coûts directs de l’immatriculation, il condamne le projet à stagner sans perspective de passage à l’échelle. L’incompréhension des démarches d’accompagnement proposées par les organismes d’État accentue cette défiance réciproque.

Bâtir un écosystème incitatif plutôt que punitif

Face à ce diagnostic, l’enjeu ne réside plus dans la contrainte, mais dans la séduction. Pour amener la jeunesse à régulariser ses activités, il devient urgent de moderniser l’approche institutionnelle en proposant des régimes fiscaux simplifiés, progressifs et adaptés au chiffre d’affaires réel des petites structures.

La numérisation complète des démarches de création d’entreprise et l’instauration d’un véritable guichet unique lisible constituent des leviers indispensables. Seul un environnement des affaires rassurant, perçu comme un partenaire de croissance plutôt que comme un collecteur d’impôts, permettra de dissiper la peur de la formalisation et d’intégrer pleinement la jeunesse dans le tissu économique national.